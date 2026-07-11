ବିଳମ୍ବ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ; ବଢିଲା ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ
ଜନଗଣନା 2027 କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 11, 2026 at 10:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 2027 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶେଷ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ 5 ବର୍ଷିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ । ମାତ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ତାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଠିକ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ସରକାର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ ହୋଇଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଓ ବାତିଲ କରୁଛି, ସେ କଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି । ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଗଲେ ।
ସମ୍ବିଧାନର 73 ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସଂଶୟ ରହିଛି । ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଭିତିରି ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି । ଭିତିରି ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିତିରି ଏଜେଣ୍ଡା କମ ଦିନରେ ଜଣାପଡିବ । ବିଜେଡି ସବୁ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । କାରଣ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ହେଉଛି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ ।"
ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି । ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲି । ନଈ ନଦେଖି ... ହେବା ଭଳି, ବିଜେଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବିଜେପିକୁ କାଠଗଡାରେ ଛିଡା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେମାନେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିଲେ । ବିଜେଡି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଓ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡ଼ି ଡରିକି ଏଭଳି କରୁଥିଲା କି ? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ।
ଅୟୋଗର ନିଜସ୍ଵ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ରହିଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ, ବିଳମ୍ବ ଓ ଘୋଷଣା କରେ । ଜନଗଣନା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ, କୌଣସି ଦଳର କଥା ନୁହେଁ । ନିର୍ବାଚନ କରିବା କଥା ଆୟୋଗ ବୁଝିବେ । ବିଜେଡି ଅଯଥାରେ ବିଳବିଳେଇ ନହେଉ । ନିର୍ବାଚନ ଠିକ ସମୟରେ ହେବ । ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜବାବ 2024ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଫେବୃଆରୀ ନୁହେଁ, ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ' ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ':- SEC ସଚିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର