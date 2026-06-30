କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲଢ଼େଇ
ଜୁଲାଇ ୨ ଓ ୩ରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 30, 2026 at 5:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ଏବେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପିସିସି । ଜୁଲାଇ ୨ ଓ ୩ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ଯୋଗ ଦେଇ ସଂଗଠନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଦେବେ । ଏପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପୂରାଦମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ନବନିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ଏହି ଗସ୍ତ କେବଳ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ମିଶନ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଜୁଲାଇ ୨ ଓ ୩ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହି ବୈଠକରେ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ।
ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଏହି କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଥ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।"
ଏହା ସହ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବା ପିଏସିର ପୁନର୍ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ନୂଆ କମିଟିରେ ଦଳର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି, ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଦଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବନତି, ବଢ଼ୁଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦଳ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ଏହାରି ଭିତରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ । ସେ କହିଛନ୍ତି, କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଖବର ଜରିଆରେ ଦଳରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- AICC ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା ! ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫର୍ମୁଲା, ବଦଳିବ କି ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର