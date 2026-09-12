ଜୋର ଧରିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ସରିଲା ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ BLO
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶେଷ ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 12, 2026 at 4:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗତି ଧରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରିତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶେଷ ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୱାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୨୯ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୌର ପ୍ରଶାସକ ।
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ:
ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଏକପ୍ରକାର ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି । ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆଗକୁ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ଏହା ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ସେହିଦିନ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ଚଳିତ ମାସ ୨୩ ତାରିଖରେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ।
ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ମହାନଗର ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନଏସିର ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ବାକି ୯୯ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, NACରେ ୱାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ । ଏ ନେଇ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ୨୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କେଉଁ NACର କେଉଁ ୱାର୍ଡର ସୀମା କେଉଁଠି ରହିବ, କେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ସେନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ୧୫ ଭିତରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବେ । ଏଥିରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ:
ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ୩ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଉତ୍ତର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ୱାର୍ଡ ନଂ ୧୦, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ୱାର୍ଡ ନଂ ୩୫ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଏକାମ୍ର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ୱାର୍ଡ ନଂ ୫୨ରେ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ପାଇଲଟ ସର୍ଭେର ଫଳାଫଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏହି ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ । ଏହି ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟଦାନ କରିପାରିବେ । ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡର ମତଦାତାମାନଙ୍କ ନାମ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲେ, ଏହି ସର୍ଭେ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ରହିପାରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ମତଦାତାଙ୍କ ମତଦାନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ।
ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ରଣନୀତି:
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା । ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମ ସମୟ ଥିବା ବେଳେ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ୩ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଟିମ । ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ କରିଛି । ନବ ନିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଲାଲାଜି ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୮୪ ଜଣିଆ ବିଶାଳ ଟିମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିରେ ୨୯ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ ୭୧, ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିରେ ୪୦ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି ୧୫ ଉପସଭାପତି ଓ ୫୭ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ।
ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ଜେନ-ଜି ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଦଳ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ୁଛି । ବାଛି ବାଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡିବାକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ୨ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ତୃଣମୂଳରେ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା । ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜେନ୍-ଜି ଓ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସବୁ ଦଳ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ; 34 ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଢା ହେଲା ପିଏସି କମିଟି
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଆସନ୍ତା ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇଲଟ ସର୍ଭେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର