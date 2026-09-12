ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; CBI କିମ୍ବା NIA ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ BJD ବିଧାୟକ, ଜବାବ ରଖିଲା BJP
ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ବିଜେପି କହିଲା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 12, 2026 at 9:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ମାମଲା । ଘଟଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତସ୍କରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ । ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ଏନଆଇଏ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ । ଏପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି । ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ।
ଭୋଗରାଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ । ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୂର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବା ମାଲେସିଆରୁ ଭୋଗରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚାଲାଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତସ୍କରୀ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଘଟଣା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯଦି ଏହି ତସ୍କରୀ ଗ୍ରୁପ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର ଆଣିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଏହି ପଥ ଦେଇ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ପାଞ୍ଚଟି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଏମାନେ ଆସି ନଥିଲେ ।"
ଗୌତମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱିପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ଅପରାଧୀ ମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଯଦି ଭୋଗରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କିମ୍ୱା ଏନଆଇଏ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ ।
ଜବାବରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ STF ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଜଘନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଧରାପଡିବେ ।"
ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ତ ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇନାହିଁ ତ ? ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇରାଶିଷ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ୍; ଦୀଘାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ପଡିଲା ତାଲା, 3ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା STF !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର