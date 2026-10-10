ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ
ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନର ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 10, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:35 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନର ନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟି "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି " ଭୋଟ୍ ଚୋରି"ର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କ କଥାକୁ "ସ୍ୱୀକାର" କରିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନଥିଲେ; ସେ ଆମ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 'ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା ଜାଲିଆତି'ର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି ।"
INDIA bloc leaders met President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan and submitted a memorandum to the President. (Source: AICC) https://t.co/VUQuBSjho0— ANI (@ANI) October 9, 2026
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି'ର ପ୍ରମାଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଛି ।"
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣିଥରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି'ର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ।"
#WATCH | Delhi: After meeting the President, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The main thing is that I expected the President of India to deny that 'vote chori' was taking place. I expected her to say that India has a free and fair electoral system. I was shocked and stunned that the President of India accepted what we said..."— ANI (@ANI) October 9, 2026
ସେହିପରି ଟିଏମସି ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ଆମେ 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ ।" ସେହିପରି, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ନେତା ଏମ୍.ଏ. ବେବି କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ; ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ।
ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସାଂସଦ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ "ଭୋଟ ଚୋରି" ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦ ପରିସରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । "ଭୋଟ ଚୋରି" ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନେତାମାନେ "ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ" ଲେଖାଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଧରିଥିଲେ ଏବଂ "ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର, ଇସ୍ତଫା ଦିଅ!" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂହ ସୁଖୁ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର) ନେତା ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗର ଇ.ଟି. ମହମ୍ମଦ ବଶୀର, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍.ଏ. ବେବି, ସିପିଆଇ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡି. ରାଜା, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ରାଜୀବ ରାୟ ଏବଂ ମୋହିବୁଲ୍ଲା ନଦଭି, ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ କପିଲ ସିବଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।