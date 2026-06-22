ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଗୃହ କମିଟି ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ କହିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 22, 2026 at 7:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ । ରାୟଗଡ଼ା ଯୁବତୀ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ଓ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି । ହେଲେ ବିଜେପି କହିଛି, ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ।
ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅପରାଧିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା, ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ । ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି କମିଟି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ।
ସେହିସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ାରେ ଭିଡ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଥିବା ବେଳେ, ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବାରୁ ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମୂହିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମହିଳା ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ରାୟଗଡାରେ ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଜଣ ନିରୀହ ସମାଜସେବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅପମାନିତ କରାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେବଳ ନିଜର ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଉତ୍ସବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଡାକି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଡାକନ୍ତୁ । ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ । ଏ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ସାହାସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
"ସରକାର ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି ନା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି । ସରକାର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ । ଓଡିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ଲୁଟ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।ସରକାର ବାଃ ବାଃ ମାରୁଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଅସହାୟ, କୌଣସି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି । କେତେକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ଅଯଥା ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ । କଟକରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ । ଇନସିଡେଣ୍ଟ୍ ଘଟୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସରକାର ଓ ବିଜେପି କହୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଝଟକା; ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ବାଚସ୍ପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର