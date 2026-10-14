ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା, ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କଂଗ୍ରେସ
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଦାସ ଓଡିଶା ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 14, 2026 at 10:23 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ। । ଓଡିଶା ଫେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି । ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରୁ SIR ବିବାଦ, ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜରାସ୍ତାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧଠାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ନେତା । ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା, ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଉ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ; ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଂଗ୍ରେସ ।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ।
ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ।
ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । SIR ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁକୁ ନେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।
ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜନସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ‘କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଥିଫ୍’ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ୍, ଅପରାଧିକ ମାନହାନି ମାମଲାର ବିଚାର ସ୍ଥଗିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର