ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ: ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ ବିଜେଡି
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା-ବିଜେଡି ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : November 27, 2026 at 1:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଡକା ଯାଇଥିବା ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Delimitation) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦଳ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଦଳ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି , "ସରକାର ଓ ବିଜେପି ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ବିଲ୍ର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେଖ କ’ଣ ଏବଂ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ସରକାର କେଉଁ ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।"
'ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦୃଢ଼ । ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେଇନାହାନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ହିଁ କାହିଁକି ଦରକାର, ଏହାକୁ 45, 55 କି 60 ପ୍ରତିଶତ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି' ବୋଲି ସାଂସଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । "୫୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ?" ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିଛି, ନୂଆ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାରବିମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେଡିା ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳକୁ ଏଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଶେଷ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଶେଷ ଦିନରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବିଷୟରେ ମତ ରଖି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇଛି। ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଏହା ସହ ଆସିଥିବା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବା ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।"
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 29 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଂଚିବା ପାଇଁ ହ୍ୱିପ ଜାରି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର