କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ଚେକ୍ ଅଫର ! ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରିସୋର୍ଟରେ 2 ଅଟକ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଲା କଂଗ୍ରେସ । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ମିଳିଥିବା କହିଲେ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ।
Published : March 15, 2026 at 3:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡ଼ା ବେପାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯଚା ଯାଉଛି । ଏପରିକି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ 4 ଜଣ ଖାସ୍ ଲୋକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କିମ୍ବା ଭୋଟିଂରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ସପ୍ତଗିରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି କହିଛନ୍ତି," ଆମ ଦଳର 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଣିଛୁ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଓଡିଶାରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଆମ ବିଧାୟକମାନେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଧାୟକ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ, ସେମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ । ବିଧାୟକମାନେ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ସେମାନେ ଆମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯାଚିଥିଲେ । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କିମ୍ବା ଭୋଟିଂରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ ।"
"ଏପରି କି ଆମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଓଡିଶା ଫେରିବାକୁ ଦେବୁନାହୁଁ । ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଉରକେଲା ବ୍ରାଞ୍ଚର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ବାହାରିଥିଲା । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରୁ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେମାନେ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାକ୍ତି ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଦୌଡ଼ି ପାଳାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ," ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଉଲାକା ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହେଉଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର