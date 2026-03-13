ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଭୟ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗଲେ 8 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ
ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତିନି ଧାଡ଼ିଆ ହ୍ୱିପ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ 8 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ
Published : March 13, 2026 at 10:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଘଡିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି । ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖିଆଙ୍କ ଛାତି ସେତିକି ଧଡ ଧଡ ହେଉଛି । ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଭୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗଲେ 8 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ । ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ତିନି ଧାଡ଼ିଆ ହ୍ୱିପ ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନି ଦଳ । ଶେଷରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ଘୋଡ଼ା ବେପାରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭୟ !
'ଥ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ହ୍ବିଇପ୍' ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ । 8 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କିଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାଶ, ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ଆପଳା ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରକା, ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ନୀଳମାଧବ ହିକ୍କା, ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରାଜନ ଏକ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ । ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇନଥିବା ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ,ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ସାଗର ଚରଣ ଦାଶ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୁଭାସିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଛାନିଆ !
ସେପଟ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହ୍ୱିପ ଜାରି କରିବା ସହ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ବର ନ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ବର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଧାୟିକା ସୁଭାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ବଢିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଭାସିନୀଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର