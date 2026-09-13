ନିବେଶର ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ସରକାର, ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି
ସମୁଦାୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ୨୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 13, 2026 at 6:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୫ ଦିନିଆ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସାରି ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି । ୨ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ଓ ୬ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାସ୍ତବ ରୂପ କେତେ, ପୂର୍ବ ଘୋଷିତ ନିବେଶରୁ କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବ କ୍ରିୟାନ୍ଵୟନ ହୋଇଛି, ତାହାର ହିସାବ ମାଗିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ।
ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସାରି ଆଜି ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଖାଣିଥିଲେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ସଫଳତା । ତେବେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ।ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହାସହ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ୨୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ସହ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ସରକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳୀୟ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି, ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ବିଶାଳ ନିବେଶ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟର ଯୁବକ-ଯୁବତୀ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ UAE ଗସ୍ତରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଓ ୬ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଥିବାବେଳେ,ଏହି ଘୋଷଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଓ ହିସାବ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଦଳ ।
କେବଳ UAE ନିବେଶ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ୨୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶରୁ କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ିଛି, କେତେ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି,ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି । ଆଦାନୀ ଓ ISC ସହ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ କୋଇଲା, କେମିକାଲ୍ସ, ଲୁହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଓ ବନ୍ଦର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଏହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ସେହିପରି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ୩୦ଟି ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରି, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲିଜ୍ ମିଳିଛି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ,ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ମାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଶିଳ୍ପାୟନକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ସହ ସାଲିସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସରକାର ନିବେଶର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସର ଦାବି,କେବଳ ବୁଝାମଣାପତ୍ର , ନିବେଶ ଘୋଷଣା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଘୋଷଣାରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ସରକାର । ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଉଠାଇଥିବା ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇ ନିବେଶ, ଜମି, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ନେଇ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଦଳ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ UAE ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- UAEରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ଆଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୯ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର