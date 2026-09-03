ETV Bharat / politics

GDP ନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 7.8 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଖେଳ ?

GDP ଆକଳନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

CONGRESS SLAMS ODISHA GOVT
GDP ନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 10:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat


ଭୁବନେଶ୍ୱର: GDP ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାବି ଏବେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ GDP ବୃଦ୍ଧିକୁ ମୋଦୀ ସରକାରର ସଫଳତା ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଆକଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଅର୍ଥନୀତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ GDPର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥ ସଚିବ ସୁଭାଷ ଗର୍ଗଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ GDP ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ 2.6 ପ୍ରତିଶତ । ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହାର 2.6 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରଚାର 7.8 ପ୍ରତିଶତ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ସହ ସମାନ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ।



‘ମୋଦୀ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମ’,ଏଭଳି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କାନୁନଗୋ । GDP ବଢ଼ୁଥିବା ଦାବି ଯଦି ଅର୍ଥନୀତିର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆୟ, ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଏବଂ ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗର ସ୍ଥିତିରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ?




ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ GDP ଆକଳନକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି । GDP ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଅର୍ଥନୀତିର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି । ଚୀନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅସନ୍ତୁଳନ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଘରୋଇ ନିବେଶ, ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।


କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟତମ ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଡଃ ହାମିଦ ହୁସେନ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ ଓ ଦେଶର ଋଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
GDP ବୃଦ୍ଧି ସହ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼େନି, ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ଓ କ୍ରୟଶକ୍ତି ବଢ଼େନି, ନିବେଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗତି ଆସେନି, ତେବେ ବିକାଶର ଲାଭ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଡଃ ହାମିଦ ହୁସେନ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- E20 Fuelକୁ ନେଇ ବଦଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ ବଜାର ଗଣିତ ! କମୁଛି ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି, ବଢ଼ୁଛି ସ୍କ୍ରାପିଂ ଚିନ୍ତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଜିଡିପି
ODISHA PRADESH CONGRESS COMMITTEE
ODISHA CONGRESS
GDP FIGURES
CONGRESS SLAMS GOVT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.