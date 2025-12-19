ଓଡ଼ିଶା '25' ପଲିଟିକ୍ସ: ବିଜେପି ପାଇଁ ଥିଲା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ, କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପରେ କେଁ ?
2025 ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ । ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି । ବିଜେଡିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ, କଂଗ୍ରେସରେ କମ୍ପନ !
Published : December 19, 2025 at 2:32 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ବର: 2025, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ । ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ବର୍ଷ ପୂରିଥିଲା । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ପଦ୍ମ ଦଳ । ଅନ୍ୟପଟେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଶାସନ କଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି, ଦେଶ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସାମ୍ନା କରୁଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ 27 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ 2025 ଏକ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଶାସନର ପରୀକ୍ଷା, ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ପ୍ରୟାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କିଛି ରୋଚକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର YearEnderରେ '25ର ପଲିଟିକାଲ ଡାଏରୀ ' ।
2025 ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ ସରକାରକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି l ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ବିତିଛି । ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରୁ ଶାସନ ଷମତାକୁ ଆସିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା l ବିଜେଡିର 24 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା l ବିଜେପି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ଭୋଟର ଏବଂ ସାଢ଼େ 4 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କି ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିଛି ? କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି ତ ବିଜେପି ?
ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ କେତେ ବାକି ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି l ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 'ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ' ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ l ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50 ହଜାର ଦେବୁ, ହେଲେ ତାହା ଏକା ଥରକେ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 10ଟା କିସ୍ତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି l ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି ଶାସକ ବିଜେପି ।
ସରକାରରେ ମୋହନ, ସଂଗଠନରେ ମନମୋହନ :
ସଂଗଠନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେବି ଖାଲି ପଡିଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ l ମନମୋହନ ସାମଲ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ଏବଂ ମନମୋହନ ସରକାର ଚାଲିଛି l କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ, ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ l କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ, ନିଗମ ପଦ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ । ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ କେମିତି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ l ସେପଟେ ଆଶାୟୀମାନେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି, କେବେ କରିବେ ଥଇଥାନ l ଏବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସଂଗଠନର କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l
ନୂଆପଡ଼ାରେ ନୂଆ ଇତିହାସ :
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ପଦ୍ମ ପାର୍ଟି l ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା l ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ମୋହନ ଏବଂ ମନମୋହନଙ୍କ ରଣନୀତି ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା l ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ବିଜେପି l ଏହା ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ବିଜେପି ପାଇଁ l
ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ବର୍ଷ 2025:
2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଦଳ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ପୁରୁଖା ନେତା ଆକଳନ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ 2025 ବର୍ଷରେ ଦଳର ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦଳ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଦଳରେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଛାମୁଆ ନେତା । ଯାହାର ଫଳ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଗିଥିଲା ଶଙ୍ଖ ଦଳ । ଦଳର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆପଡା ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଖସି ଯାଇଛି । ନିଜ ସିଟ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଜେଡି ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିବା ନୂଆପଡା ସିଟରେ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 3 ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିକୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପଛରେ ପକାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ।
ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ନବୀନଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା:
ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟସ (79 ବର୍ଷ) ବଢ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବୀନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗ ଭଳି ନବୀନ ଭଲ ଭାବେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରିପାରୁ ନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯାହା ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଓ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନବୀନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ? ଦଳକୁ କିଏ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବେ ? ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନବୀନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆଉ କେହି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ । ସେହିପରି ଦଳରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଧାଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ବା ସର୍ବଗ୍ରହଣୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ।
ପାଣ୍ଡିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନି :
2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅଘୋଷିତ ଭାବେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନବୀନଙ୍କ ବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଏଡ଼ ବୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଅପସରି ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ୱାକଫ ବିଲରେ ଦଳର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦଳର ସଂଗଠନରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ପାଇଁ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳୀୟ ନେତା ସିଧାସଳଖ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ, ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସୁନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ, ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି । ଦଳ କିଛି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦଳ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦିଶୁଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷ 2025:
2025 ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ବର୍ଷ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (OPCC)ର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି । ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ । ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଜୁଲାଇ 2024ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
"ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ, ଭାରତ ବଞ୍ଚାଅ" ସମାବେଶ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଓ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଦଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 11 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ "ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ, ଭାରତ ବଞ୍ଚାଅ" ସମାବେଶ କରିଥିଲା।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପାଇ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଭିଯୋଗରେ 14 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ,ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ରମେଶ ଜେନା, ଅଶୋକ ଦାଶ, ସି ଏସ ରାଜେନ ଏକ୍କା, ଦାସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, ସାଗର ଦାଶ, ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ନୀଳମାଧଵ ହିକକା ଓ ଅପଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ କାଦ୍ରକାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଜନାଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଦଳ । 2027 ପଂଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ । 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ-ଆଧାରିତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ 35 ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଅନୁଭବୀ ପରାକାଷ୍ଠା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା AICC।
ନୂଆପଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ନମ୍ବର 2 :
ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଘୋଷିତ ଫଳାଫଳରେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋକିମ ବହିଷ୍କୃତ:
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବିଦ୍ରୋହର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଛନ୍ତି । ଅତୀତର ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋକିମଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରେସବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସଙ୍କ ମତ , "ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଛାମୁଆ ନେତାମାନଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ରହିଛି, ହେଲେ ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୋଟ ଚୋରି ବଡ କଥା ନୁହଁ । ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ସାମୁହିକ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର, ତାହା ନାହିଁ । କଂଗ୍ରେସରେ ଏମିତି ଜଣେ ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇଯିବ । ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ ମିଳିତ ନେତୃତ୍ବ । ତେବେ ଏହି ମିଳିତ ନେତୃତ୍ବ କିଏ " ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରବି ଦାସ ।
ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା ରହିଛି। ବିଶେଷକ ରି ଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ଥିବା ବେଳେ, କିଛି ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି " ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ଯ ଫେବୃଆରୀରେ ନୂଆ ସଭାପତି ପାଇଥିଲା। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ବାଜିମାତ କରିବା ସହ ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା । ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦଳରେ ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳ ରହିଛି । ବର୍ଷ ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି । "
2025 ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ, ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟରେ ରହିଛି ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ନିଜ ନିଜର ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ନକଲେ, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ !!!
