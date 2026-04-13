2027ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ; ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଆକଳନକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 13, 2026 at 9:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ ନିର୍ବାଚନ l ବର୍ଷ 2027ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ l ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସଜବାଜ ହେଲେଣି l ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଚିଠି କରିସାରିଛି l ୱାର୍ଡମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଦଳ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ l ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି l କାରଣ ଗତକାଲି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ବୟାନ ସେ ଦିଗକୁ ସୁଚାଉଛି l ଯଦି ଦୁହେଁ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହୋଇପାରେ l କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି l ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି l ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି l ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା l କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋକିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି l ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବଡ ରୋଚକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି l
ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ମେଣ୍ଟ !
ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଏନେଇ ସବୁଜ ସଂଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ । ପିସିସି ମୁଖିଆ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ, "ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ମିଶିବାର ନାହିଁ । ଯଦି ଖଡଗେଜୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କଣ ହୋଇପାରେ । ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ମିଶି ଓଡିଶାରେ ସିକୁଲାର ପାଟି ତିଆରି ହେଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ । ଆମେ ଏକାକି ଲଢିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ କରୁଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିସାରିଛି ।"
ନବୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ-
ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଆକଳନକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଥାଏ । ପିସିସି ସଭାପତି ଯଦି କହିଛନ୍ତି ତାହାଲେ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କହି ଥିବେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ଯ ସ୍ଵାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।"
କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେଡି ଏକ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ-
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡିର ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ l କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ବିଜେପିକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ l ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ, ଦୁର୍ନୀତିଗସ୍ତ ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଓଡିଶା ଲୋକ ବୁଝି ଗଲେଣି ଏମାନେ ଯେତେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କଲେ ଵି ବିଜେଡ଼ି କି କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଵି, ଓଡିଶାବାସୀ ବିଜେପିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ l
"ଆଗାମୀ ତ୍ରୀ-ସ୍ତରୀୟ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ବିଜେଡ଼ି-କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ନ ହେଲେ ବିଜେପିକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ l କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ, ଦୁର୍ନୀତିଗସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଵି 40 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଓଡିଶାର କଣ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି l ଏପଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି l ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଧାନରେ ଏମଏସପିରେ ଅଧିକ 800 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ କାମ ହୋଇସାରିଛି l ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ଲୋକ ବୁଝି ଗଲେଣି । ଏମାନେ ଯେତେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କଲେ ଵି ବିଜେଡ଼ି କି କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଵି, ଓଡିଶାବାସୀ ବିଜେପିକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବେ l"
