ମେଟ୍ରୋ ରାଜନୀତି: ମେୟରଙ୍କ ସହ ସ୍ବର ମିଶାଇଲେ ସୋଫିଆ, ବିଜେପି କହିଲା ‘ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି’
କଟକରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ।
Published : February 8, 2026 at 5:06 PM IST
Metro Politics କଟକ: କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଅଟକିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି(ରବିବାର) କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।ସେପଟେ ମେୟରଙ୍କ ଦାବିରେ ସ୍ବର ମିଳାଇଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀତମ କହିଛନ୍ତି ‘ଏବେବି ଆଶା ଅଛି ।’
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମାଲୋଚନା:
କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ? ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ସେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଶର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ।’
ମେୟରଙ୍କ ସ୍ବରରେ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ବିଧାୟିକା:
ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ମେୟରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ସରକାର ଏହାକୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ'
ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାତିଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୂଆ ରୂପରେଖ
‘ଏବେବି ମେଟ୍ରୋ ଆଶା ଅଛି’:
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ପୂର୍ବ ସରକାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ