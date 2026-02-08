ETV Bharat / politics

ମେଟ୍ରୋ ରାଜନୀତି: ମେୟରଙ୍କ ସହ ସ୍ବର ମିଶାଇଲେ ସୋଫିଆ, ବିଜେପି କହିଲା ‘ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି’

କଟକରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି । ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ।

କଟକରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 8, 2026 at 5:06 PM IST

Metro Politics କଟକ: କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଅଟକିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି(ରବିବାର) କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।ସେପଟେ ମେୟରଙ୍କ ଦାବିରେ ସ୍ବର ମିଳାଇଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀତମ କହିଛନ୍ତି ‘ଏବେବି ଆଶା ଅଛି ।’

ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମାଲୋଚନା:

କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ? ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ସେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଶର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ।’

କଟକରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି (ETV Bharat Odisha)

ମେୟରଙ୍କ ସ୍ବରରେ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ବିଧାୟିକା:

ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ମେୟରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ସରକାର ଏହାକୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ ।’

‘ଏବେବି ମେଟ୍ରୋ ଆଶା ଅଛି’:


ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ପୂର୍ବ ସରକାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

