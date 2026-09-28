ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ଚାଲିଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ୪ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଛି ।
Published : September 28, 2026 at 8:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ଚାଲିଲା ୧୭ତମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ (ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ) । ୪ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ଅଧିବେଶନ । ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସରିଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ।
ସରିଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ:
ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପାଇଁ ଅଧିବେଶନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । MMDR ଆଇନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରମୁଖ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା:
ସେହିପରି ବହିତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି ପାରିନଥିଲା । ଉଭୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଗୃହକୁ ଆଗୁଆ ମୁଲତବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ । ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଓ ବାଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ।
ଏସବୁ ବିଲ୍ ପାରିତ:
ଅଧିବେଶନରେ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଅଧିବେଶନରେ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ସ, ଟ୍ରେଡ୍ସ, କଲିଙ୍ଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍ ୨୦୨୬, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ (ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ୨୦୨୬ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ୨୦୨୬ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ଏଥିସହ ୬ଟି CAG ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବିନା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହୋଇନପାରିବାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ସମୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲା; ବଢ଼ିଲା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କଲେ ବୌଦ୍ଧ SDJM଼
ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର