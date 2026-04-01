ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ
Published : April 1, 2026 at 7:20 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ବିଧାନସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଧିବେଶନ ଆଗୁଆ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ବିଲ୍ ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅଧିବେଶନ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୫ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ବିଧାନସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ । ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ୨୮ ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୩ ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ୨୨ଟି ବୈଠକ ଦିବସ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଥିଲା । ୬ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇ ପାରିତ ହୋଇଛି । ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନୋଟିସ ଗ୍ରହଣ ୩୧୪୨ ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୩୬ଟି ରହିଥିଲା । ଅଣତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନୋଟିସ ଗ୍ରହଣ ୪୫୭୮ ଟି ଥିବା ବେଳେ ଅଣତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ୬୧୦୪ । ସେହିପରି ୧୦ଟି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ ଗ୍ରହଣ ଓ ୫ଟି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ କାଗଜ ଉପସ୍ଥାପନ ବା ପୁନଃଉପସ୍ଥାପନ ୩୦ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ୧୧ଟି । ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ବିଧାନସଭାର ୪୩ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୫ଟି ବିବୃତି ଉପସ୍ଥାପନ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ହୋଇଛି । ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଉପସ୍ଥାପନ ଗୋଟେ, ସରକାରୀ ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ଥାପନ ୨ ଓ ସରକାରୀ ବିଧେୟକ ପାରିତ ଦୁଇଟି ରହିଛି । ସେମିତି ସରକାରୀ ବିଧୟକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ୪ ଓ ୨୧ ଟି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବୀ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିତ ହୋଇଛି । ୫ଟି ସି.ଏ.ଜି. ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ।
ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଆଗତ ହୋଇ ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ବିଲ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬/୨୭ ର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଧିବେଶନ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରୁ ବିଭାଗୀୟ ବଜେଟ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିତ ହୋଇଛି ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ୧୧ ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ଚଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।