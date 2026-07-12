ETV Bharat / politics

ସାଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ପରାମର୍ଶ ଲୋଡିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର

ବିଜେପି ସରକାରରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ସଂତୃପ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

RAJYA SABHA MP DR SANTRUPT MISRA
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 10:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମ କରି ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ଆସନ୍ତା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ସଂତୃପ୍ତ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ମଧ୍ୟ ସଂତୃପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ସଂତୃପ୍ତ ।

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସଂତୃପ୍ତ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ସେନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମିଛ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାବଦରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଜଡିତ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ।"



ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି, ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ମୁଖପାତ୍ର ତୁମ୍ବନାଥ ପଣ୍ଡା, ମୁଖପାତ୍ର ମିହିର ରାୟ, ମୁଖପାତ୍ର ନାରାୟଣ ଜେନା, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ନନ୍ଦଲାଲ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

TAGGED:

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର
PARLIAMENT MONSOON SESSION
BJD NATIONAL SPOKESPERSON
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
RAJYA SABHA MP DR SANTRUPT MISRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.