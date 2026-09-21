ଓଡିଶାରେ ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର; ବଢିଲେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର, କିଟଲେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର
SIR ପୂର୍ବର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମୋଟ ମତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୫୯୧ ଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 21, 2026 at 8:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୫୪ ଜଣ । ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଚୂଡାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୭୨୦ ବଢିଛି ଏବଂ ୨୦,୧୨,୫୫୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ କଟିଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆରଏସ ଗୋପାଳନ ।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର ଏସ ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ଶେଷ ହୋଇଛି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୫୪ ଜଣ । ଯାହା ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ତୁଳନାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୭୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ।
ପୁରୁଷ ୧ କୋଟି ୬୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୧୯ ଜଣ, ମହିଳା ୧ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୬୧ ଜଣ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ୨,୭୭୪ ଜଣ ଅଛନ୍ତି । ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ୯୬୧ ରହିଛି । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ମୋଟ ୪୬ ହଜାର ୮୧୬ ଜଣ ସର୍ଭିସ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ।
SIR ପୂର୍ବର ଭୋଟର ତାଲିକା ଅର୍ଥାତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୧୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମତଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୫୯୧ ଥିଲା । ପୁରୁଷ ଭୋଟର ୧ କୋଟି ୬୮ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ୨୮୩ ଜଣ, ମହିଳା ୧ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ୨୨୩ ଜଣ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ୩,୦୮୫ ଜଣ ଥିଲେ ।
ମେ ୩୦ରୁ ଜୁନ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SIR ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବା EFs ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା BLOଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୋଟ ୩,୧୩,୮୭,୦୩୪ଟି EFs ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ମୋଟ ଭୋଟଙ୍କର ୯୩.୯୭% ।
ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦,୧୨,୫୫୭ ଜଣ ଯାହା ମୋଟ ଭୋଟର ୬.୦୩% ଙ୍କର ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୩ କୋଟି ୧୩ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୩୪ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଚିଠା ତାଲିକାରେ ୧ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୧୭୬ ଜଣ ପୁରୁଷ, ୧ କୋଟି ୫୩ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୮୩ ଜଣ ମହିଳା, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ୨,୭୭୫ ଜଣ ଥିଲେ । ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ୯୫୯ ଥିଲା ।
୨୦,୧୨,୫୫୭ ଫେରି ନଥିବା ଫର୍ମ-
୧ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୨୪୯ ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ
୮ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ୨୦୫ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
୮ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୫୪୪ ଜଣ ମୃତ
୧ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୧୧୮ ଜଣଙ୍କର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ନାମ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୪ ହଜାର ୪୪୧ ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା
ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ୩ କୋଟି ୧୩ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୩୪ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ କୋଟି ୮୮ ହଜାର ୨୫୪ ଜଣ ନିର୍ବାଚକଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ କିମ୍ବା ବଂଶଧର ଭାବରେ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଥିଲେ । ୧୨ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୭୭୯ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କର ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ସ୍ୱୟଂ ଭାବେ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ୧ କୋଟି ୩୫ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୮୩୯ ଜଣ । ବଂଶଧର ଭାବେ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୪୧୫ ଜଣ । ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନଥିବା ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୭୭୯ ଜଣ ।
ନୋଟିସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୋଟ ୫୮,୩୬,୩୨୬ଟି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୭୭୯ ଜଣ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନଥିବା ମତଦାତା ଓ ୪୫ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୫୪୭ ଜଣ ଯୁକ୍ତିଗତ ଅସଙ୍ଗତି ଥିବା ଭୋଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ହୋଇଥିଲା ।
ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ୯୯୬ଟି ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁଣାଣି ପରେ ମୋଟ ୨୪,୦୭୦ ଜଣ ଭୋଟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ଫର୍ମ-୭ ଆଧାରରେ ୨୦,୭୦୮ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଥିଲା ।
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀ ପରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୪୯୭ ଜଣଙ୍କୁ ଚିଠା ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୪୪ ହଜାର ୭୭୭ ଜଣ ଚିଠା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୭୨୦ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଚିଠା ତାଲିକାରେ ବଢିଛି ।
ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୫,୨୫୦ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ (ଫର୍ମ-୬/୬କ), ବିବରଣୀ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ (ଫର୍ମ-୮), କିମ୍ବା ନାମ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ (ଫର୍ମ-୭) ଅନଲାଇନ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡେ଼ପୁଟି ସିଇଓ ଡ଼.ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- SIR List: କଟକରେ 3,005, ଗଜପତିରେ 31,520 ଭୋଟର ପଡିଲେ ବାଦ୍, ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ କଟିଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର