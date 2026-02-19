ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ: ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୃଦ୍ଧି ହାର
ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ । ବିରୋଧୀ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ନାହିଁ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମିଛ ।
Published : February 19, 2026 at 3:09 PM IST
Odisha Economic Survey Report ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ କିପରି ସ୍ଥିର ଓ କ୍ଷିପ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ସେବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୃଦ୍ଧି ହାର:
ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (Gross State Domestic Product-GSDP )ର ମୂଲ୍ୟ ୯.୯ ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହାରେ ୯.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ବାସ୍ତବିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିବାର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ଠାରୁ ଅଧିକ ।
ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ମହିଳା ଶ୍ରମଶକ୍ତିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଗ୍ରଗତି:
ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ୯.୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହ ୧,୮୬,୭୬୧କୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ଜାତୀୟ ହାର ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ସେହିପରି ୧୫ ବର୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ୨୦୨୨ର ୫୮.୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୦୨୪ରେ ୬୪.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ିଛି । ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ୩୭.୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୮.୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
କୃଷିରେ ରେକର୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ:
ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷି ଓ ସହଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ୧୯.୬ ପ୍ରତିଶତ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ହାର ୫.୩ ପ୍ରତିଶତ, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ । ୨୦୨୪–୨୫ରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୧୫୦.୫ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ ପହଞ୍ଚି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ୯୨.୬ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ସରକାର କ୍ରୟ କରିଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨୧,୩୦୦ କୋଟି ଏମଏସପି ଓ ୭,୧୪୦ କୋଟି ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ କ୍ରୟ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର ୭୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆବରଣ କରିଛି । ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ରୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ୭୪.୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚାଷ ଘନତା ୧୬୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ିଛି ।
ପଶୁପାଳନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି:
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ୨୭.୧ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ୪୦୬ କୋଟିକୁ ବଢ଼ିଥିବାବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୧୧.୯୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ପଣ୍ୟ ରପ୍ତାନିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଶିଳ୍ପ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ:
ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ୍ୟର Gross State Value Added (GSVA) ୪୧.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ହାର ୮.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ୨୦୨୫ରେ ୨୪୪ଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯାହାରେ ୫.୬୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ ଓ ୩.୩୫ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ୩୯.୧ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ସହ ୯.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଅଛି । ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ।
ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା:
ରାଜ୍ୟର ଋଣ-ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ୧୩.୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ଯାହା ଏଫଆରବିଏମ ସୀମା ଠାରୁ କମ୍ । ଜିଏସଡିପିର ୬.୬ ପ୍ରତିଶତ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟୟ ୨୦୧୯–୨୦ର ୬.୨ ହଜାର କୋଟିରୁ ବଢ଼ି ୨୦୨୪–୨୫ରେ ୧୯.୭ ହଜାର କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ହାର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୧୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଗ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ନୂଆ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ:
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ 2025-26ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ । ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଭାରତ ବର୍ଷର ହାର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ । ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବି ବଢିଛି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆର୍ଥିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପଦଣ୍ଡ ।’
‘ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର, ପରେ ଦେଖାଇବ ନୂଆ ସ୍ବପ୍ନ’:
ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦେଖାଇଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନେଇଯିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଦେବୁ,ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି । କୋଉ ସ୍କିମରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ନୂଆ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇବେ ।’
କଟାକ୍ଷ କଲା କଂଗ୍ରେସ:
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏସ । ତଥ୍ୟ ଆଦୃତ ନୁହେଁ ।ଆଜିକା ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି,କଟନୀ ଛଟନୀ ବଢିଛି । ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଲେ ଜାଣିବେ ତାର ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବୁ । ଗତବର୍ଷ ବଜେଟର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଅର୍ଥ 50 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡି ରହିଛି ।’
