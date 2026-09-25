ETV Bharat / politics

‘ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼’ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର; CEO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Odisha Congress workers
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ଭୋଟ ଚୋର' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ‘ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼’ ନାରା ଦେଇଛି ଦଳ । ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏଆଇସିସିର ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।

କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ (ETV Bharat Odisha)

SIR ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର-

ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ମୁହଁରେ ନାରା... ‘ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼’ ନାରାରେ କମ୍ପିଥିଲା ଲୋୟର ପିଏମଜି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଦଳ । ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମହାଗର୍ଜନ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ । ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ SIR ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।

Odisha Congress workers
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ (ETV Bharat Odisha)

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି । SIR ପରେ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୨୦.୧୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର କମିଥିଲେ । CEOଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେଥିରୁ ୮.୩୨ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଭୋଟର, ୧୦.୦୭ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ୧.୫୮ ଲକ୍ଷ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିଲେ ।

"ଦେଶରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ 20 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କାଟାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆସିଛି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ତାରା ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ।


ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫାଇନାଲ ରୋଲ ଅନୁସାରେ ମୋଟ ୧୭.୬୬ ଲକ୍ଷ ନାଁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩.୧୬ କୋଟି ରହିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଁ କଟିଲା, ତେବେ ଜଣେ ବୈଧ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲରେ କଟିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ?

Odisha Congress workers
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ (ETV Bharat Odisha)

କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ନାମ କଟିଛି । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲରେ ୨୦.୧୨ ଲକ୍ଷ ନାମ କମିଥିଲା, ଏହାର କାରଣ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ,ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଫାଇନାଲ ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୭.୬୬ ଲକ୍ଷ ନାମ କଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- CJP ସହ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ନବୀନ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦାବି

Odisha Congress workers
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଜୋଶୀ ଅନେକ ଥର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ
ଭୋଟ ଚୋରି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର
CEC GYANESH KUMAR
VOTE IRREGULARITIES
CHIEF ELECTORAL OFFICER ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.