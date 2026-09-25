‘ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼’ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର; CEO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 25, 2026 at 7:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ଭୋଟ ଚୋର' ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ‘ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼’ ନାରା ଦେଇଛି ଦଳ । ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏଆଇସିସିର ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।
SIR ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର-
ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ମୁହଁରେ ନାରା... ‘ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼’ ନାରାରେ କମ୍ପିଥିଲା ଲୋୟର ପିଏମଜି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଦଳ । ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ମହାଗର୍ଜନ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ । ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ SIR ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି । SIR ପରେ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୨୦.୧୨ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର କମିଥିଲେ । CEOଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେଥିରୁ ୮.୩୨ ଲକ୍ଷ ମୃତ ଭୋଟର, ୧୦.୦୭ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ୧.୫୮ ଲକ୍ଷ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିଲେ ।
"ଦେଶରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ 20 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କାଟାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆସିଛି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ତାରା ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫାଇନାଲ ରୋଲ ଅନୁସାରେ ମୋଟ ୧୭.୬୬ ଲକ୍ଷ ନାଁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩.୧୬ କୋଟି ରହିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଁ କଟିଲା, ତେବେ ଜଣେ ବୈଧ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲରେ କଟିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ?
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ନାମ କଟିଛି । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲରେ ୨୦.୧୨ ଲକ୍ଷ ନାମ କମିଥିଲା, ଏହାର କାରଣ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ,ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଦାବି, ଆପତ୍ତି ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଫାଇନାଲ ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୭.୬୬ ଲକ୍ଷ ନାମ କଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- CJP ସହ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ନବୀନ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦାବି
ତେବେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଖବୀର ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିବେକ ଜୋଶୀ ଅନେକ ଥର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର