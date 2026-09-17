ETV Bharat / politics

UPI ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ; ଭକ୍ତ କହିଲେ, 'ବେପାରୀ ସରକାର’ଙ୍କ ନୀତି

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହାକୁ ‘ବେପାରୀ ସରକାର’ର ନୀତି ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

odisha congress targets the central government over new upi rules
UPI ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରାକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ; ଭକ୍ତ କହିଲେ, 'ବେପାରୀ ସରକାର’ଙ୍କ ନୀତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୟୁପିଆଇର ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବୁଧବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁପିଆଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲଦାଯାଉଛି। ଗ୍ରାହକ ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ଟିକସ ଦେଉଥିବାବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ଶୁଳ୍କ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହାକୁ ‘ବେପାରୀ ସରକାର’ର ନୀତି ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ୟୁପିଆଇ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ?

UPI ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ; ଭକ୍ତ କହିଲେ, 'ବେପାରୀ ସରକାର’ଙ୍କ ନୀତି (Etv Bharat)



UPI ନୂଆ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି । ନୂଆ ନିୟମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ UPI ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ସମୟରେ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଚାର୍ଜ କାହିଁକି ? ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR(Merchant Discount Rate)କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ଦଳ ।


ତେବେ ନିୟମର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର କଣ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଟିକସ ନୁହେଁ। ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ବା P2P ସମସ୍ତ UPI କାରବାର ମାଗଣା ରହିବ । ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ MDRମୁକ୍ତ ରହିବ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI QR ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କାରବାରରେ ଜିରୋ-MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ।

ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି, ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କାରବାରର ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ଏହି ନୂଆ MDRର ପ୍ରଭାବରୁ ବାହାରେ ରହିବ। କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ P2M କାରବାର ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗିବ ଏବଂ ୭୫,୦୦୦ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ଟଙ୍କା MDR ସୀମା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି MDR ସରକାର ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଟିକସ ନୁହେଁ।


NPCI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ UPIରେ ୨୪,୫୦୮.୯୬ ମିଲିୟନ୍‌ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୪.୫ ବିଲିୟନ୍ କାରବାର ହୋଇଛି। ସେହି ମାସରେ UPI ସହ ୭୫୨ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ଏବେ ଦେଶର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ । ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମଡେଲ ଦରକାର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଚାର୍ଜର ଭାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ?

ତେବେ UPIରେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଥିବାବେଳେ, ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ କାରବାରରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDRକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ତେଜିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଦାବି ନମାନିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟର ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାରି ରଖିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ । ନୂଆ MDRର ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MDR ଓ UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଛନ୍ତି କି ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଗଣିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ UPIକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ, 2000 ଠାରୁ କମ୍‌ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ

TAGGED:

ୟୁପିଆଇ ନୂଆ ନିୟମ
UPI
ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ
MDR
ODISHA CONGRESS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.