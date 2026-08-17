ETV Bharat / politics

MMDR Act ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ସବୁ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବ କଂଗ୍ରେସ; ପିସିସି ସଭାପତି

କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ବିଧେୟକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ହୋଇନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

CONGRESS OPPOSES MMDR ACT
MMDR Act ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ସବୁ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବ କଂଗ୍ରେସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମ୍ଏମଡିଆର ଆଇନ (ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ) ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପନ୍ଥୀ ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୁତ ନ'ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ । ସଂସଦରେ ପାରିତ ସଂଶୋଧିତ ଖଣି ବିଲକୁ ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଘେରିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ତେବେ ଏହାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

CONGRESS OPPOSES MMDR ACT
MMDR Act ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ସବୁ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବ କଂଗ୍ରେସ; ପିସିସି ସଭାପତି (ETV Bharat Odisha)


ଖଣି ଓ ଖଣିଜଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ-2026 ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପ୍ରତି କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ ଏହି ବିଲ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ହାନୀ ହେବା ନେଇ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିଧେୟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ଖଣି ପରେ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦିଆଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେତକରେ ମୋଦୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନାହିଁ ଏହି ବିଲ ଲାଗୁକରି ପୂରା ଖଣି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି l ଏହି ବିଲ ବିରୋଧରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସାରିଥିବାବେଳେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଦାଶ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।


ସଂସଦରେ ଏମଏମଡିଆର ବିଧେୟକ (ଖଣି ଓ ଖଣିଜଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ -୨୦୨୬) ପାରିତ ହୋଇଛି l ଫଳରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାୟତ୍ତତା ଆଉ ରହିବନି l ଓଡ଼ିଶା ପରି ପ୍ରଚୁର ଖଣି ଓ ଖଣିଜଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅକଳନୀୟ ରାଜସ୍ବ କ୍ଷତିକୁ ସାମନା କରିବେ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଘୋର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଦିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ବଳର ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ହରାଇଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ।

"ବେରୋଜଗାରୀ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଣିଖାଦାନରୁ ଉପଲବ୍‌ଧ ଅର୍ଥ ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ଗଣଦାରିଦ୍ର୍ୟ କିଛିଟା ଉପଶମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଥିଲା । ସେତକ ମ଼ଧ୍ୟ ହାତରୁ ଗଲା । ଓଡ଼ିଶାର ଜମି, ଅଥଚ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଲାଭ ହେବନାହିଁ l ଓଡ଼ିଶାର ଭୂସମ୍ପଦ ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଅଟେ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ଆଦି ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝିବେ, ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷ ସାମାନ୍ୟତମ ସମୃଦ୍ଧ ହେବନାହିଁ । ଏହା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ,ଦେଶର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ କୁଠାରାଘାତ । କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ ସଂଘୀୟତା କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଥିଲେ ହେଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ହିଁ ଏହି ସଂଶୋଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ," କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ ।



ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ବିଧେୟକ କାହା ସ୍ବାର୍ଥରେ ?

୨୦୨୪ରେ ସୂପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ୮-୧ରେ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି ଏହି ବିଧେୟକ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ,ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।


ପୂର୍ବତନ ଓପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେଵ ଜେନା ଖଣି ବିଧେୟକ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଜାଣିଶୁଦ୍ଧା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରୁଛି । ଏଭଳି ବିଧେୟକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ହୋଇନାହିଁ । ସାରା ଦେଶରେ ଜେନ ଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ତଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସଂସଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନଥିବାବେଳେ ବିଧେୟକ ପାସ ହୋଇ ଯାଉଛି ।

ଏହି ବିଲ ଅଦାନୀ, ଅମ୍ବାନୀ ଓ କିଛି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଚାପ ଫଳରେ ବିଲ ପାସ କରିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଞ୍ଚଟି ଖଣି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ବିଲ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଦାବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଛନ୍ତି ଜୟଦେଵ ଜେନା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ; ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଜେଡି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ଏମ୍ଏମଡିଆର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କଂଗ୍ରେସ
MMDR ACT ROW IN ODISHA
CONGRESS OPPOSE MINING LAW
MINING LAW ISSUE ODISHA
CONGRESS OPPOSES MMDR ACT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.