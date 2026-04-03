କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଖଣ୍ଡନ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । କହିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ।
Published : April 3, 2026 at 3:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା । ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକ ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ? ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଡାକରାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏହି ଡାକ ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଏହା ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଡ଼ାକରା ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ସମସ୍ତ ୧୧ ଜଣ ବିଧାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହ ମାତ୍ର ୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ, ନୂଆ ସନ୍ଦେହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଛି କି ? ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳୁଛି କି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ,ଏପରି ଘଟଣା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ: ପିସିସି ସଭାପତି
ଏହି ଆକଳନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ବିଧାୟକମାନେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମଣରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆଲୋଚନା ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମତି ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି କୌଣସି ବୈଠକ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇନଥିବାରୁ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ।"
କେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ?
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ମଙ୍ଗୁ ଖୋଲ, ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ସି.ଏସ୍. ରାଜନ ଏକ୍କା, ସାଗର ଦାସ ଓ କାଡ୍ରାକା ଆପାଲା ସ୍ୱାମୀ ଆଦି ବିଧାୟକମାନେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଓ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।
୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପଦ ପାଇଁ ତାରା ବାହିନୀପତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପିସିସି ସଭାପତି ପଦ ଦିଆଯାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଧାରା ଚାଲିଆସୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
କାଡାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ବକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ସାଲୁଜା:
ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି," ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ସନ୍ତୋଷଜନକ । ଏହି ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦଳ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର