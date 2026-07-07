ETV Bharat / politics

ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ମେଗା ମିଶନ୍, ଫୋକସରେ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ODISHA CONGRESS PRESS MEET
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରେସମିଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 7, 2026 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର କସରତ କରୁଛି ଦଳ । ଏହାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।



ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼. ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭୁରିଆଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।


ସେହିପରି ଦଳର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବଢ଼ାଇଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ । ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସବୁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ବୈଠକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍‌ର ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳ-ଜଙ୍ଗଲ-ଜମି ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂହ ଲାଘୁରିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଥିଲେ ।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ବ୍ଲକ କମିଟି ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସକ୍ରିୟ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ମଜବୁତ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।" ତେବେ ଦଳ ବିପ୍ଳବର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।


ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ, ଛାମୁଆ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା—ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ନୂଆ ରଣନୀତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ।

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଉନ୍ମାଦନା; ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଦେବ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

କଂଗ୍ରେସ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ
ADIVASI CELL CONGRESS
PCC CHIEF BHAKTA DAS
RAMCHANDRA KADAM CONGRESS
ODISHA CONGRESS PRESS MEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.