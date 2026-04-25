ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସର ମହାପଦଯାତ୍ରା: ଏପ୍ରିଲ 26ରୁ ଢିଙ୍କିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ମହାପଦଯାତ୍ରା । 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ମେ’ 3ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : April 25, 2026 at 7:29 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଏପ୍ରିଲ 26)ଠାରୁ ମହାପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଜଗତସିଂହପୁର ଢିଙ୍କିଆରୁ ମହାପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ମେ’ 3 ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଆଠ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ମହାପଦଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସମାପନ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେବ ବୋଲି ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା:
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ଜନ ସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାଶୀନତାକୁ ନେଇ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ:
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ଶିଳ୍ପନୀତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ଆଜି ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଜମିପଟ୍ଟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତାପତି କରିବାରେ ଲାଗିପଡିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବାସହରା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଛି ।
ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘କଳିଙ୍ଗନଗର, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ତାଳଚେର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୩୪ଟି କୋଇଲାଖଣିରୁ ଖନନ ପାଇଁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୪ଟିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାହା କଲେ ନାହିଁ ।’
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ:
ଆସନ୍ତାକାଲି(ଏପ୍ରିଲ 26)ଠୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଢିଙ୍କିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ । ଏହାପରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛିି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ ଯାଇ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିୟମଗିରିକୁ ଯୋଡିଲେ ଭକ୍ତ:
ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ନାମକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଶ୍ନହେବା ଉଚିତ୍ ନିୟମଗିରି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମୋ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ କଟାଇଛି । ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟମଗିରି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ନିୟମଗିରିରେ ସଂଘର୍ଷ ଜରୁରୀ ଥିଲା କାରଣ ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି ୨୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଡଙ୍ଗରିଆ ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି ।’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ସଂପ୍ରଦାୟଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର