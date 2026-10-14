ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳିଙ୍ଗନଗର ଗସ୍ତ; 39 ହଜାର କୋଟିର 46ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ, 42 ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଯାଜପୁର ସମେତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର 46ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 14, 2026 at 8:39 PM IST
ଯାଜପୁର: ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପାସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଗତି । ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ୪୬ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୩୯ ହଜାର ୩୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ୪୨ ହଜାର ୫୧୨ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଇସ୍ପାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରସାୟନ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଆଇଟି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବ ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ।
ଆଜି ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଯାଜପୁରର ତେଲିବାହାଳୀ ମହାଦେଇପାଟ ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଯାଜପୁର ସମେତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୬ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଇସ୍ପାତ ଓ ଧାତୁ, ରସାୟନ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ୍, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଟି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର । ମୋଟ ୩୯ ହଜାର ୩୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହେବ । ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ୪୨ ହଜାର ୫୧୨ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷା ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଗତ ୨୫ ମେ ୨୦୨୫ରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କାରଖାନା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଆମ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସାକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରେ ପ୍ରାୟ ୩୯,୩୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୪୬ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବି। ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ୪୨,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ନିକଟରେ ସମୃଦ୍ଧି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ବିକଶିତ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରଗତି ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 14, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏଠାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ।
ସେପଟେ ଏହି ଅବସରରେ ଇମ୍ଫା ଓ ଜିନ୍ଦଲ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଯୁବକ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର କେତେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗନଗର ଠାରେ ଆଜି ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି। ₹୩୯,୩୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪୨,୦୦୦ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବେ କେବଳ କାଗଜକଲମ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚର ଫମ୍ପା ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ; ଆଜି ବାସ୍ତବରେ କାରଖାନା ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ନକଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅପପ୍ରଚାରର ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ଆମ ସରକାର ଦିନରାତି କେବଳ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତିରେ ସମର୍ପିତ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ 'ପୂର୍ବୋଦୟ' ସଂକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ମାନୁଫାକଚରିଂ ପାୱାରହାଉସ୍ ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। Inaugurated and laid the foundation stones for industrial projects worth over ₹39,300 crore at Kalinganagar, Jajpur, paving the way for 42,000+ direct jobs opportunities for our youth. Odisha is advancing towards becoming a leading manufacturing hub of the nation, guided by Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji’s visionary Purvodaya initiative. #UtkarshOdisha #InvestInOdisha #Purvodaya #SamruddhaOdisha— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 14, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗନଗର ଠାରେ ଆଜି ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି । ୩୯,୩୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪୨,୦୦୦ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବେ କେବଳ କାଗଜକଲମ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚର ଫମ୍ପା ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ; ଆଜି ବାସ୍ତବରେ କାରଖାନା ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀମାନେ ନକଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅପପ୍ରଚାରର ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ଆମ ସରକାର ଦିନରାତି କେବଳ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତିରେ ସମର୍ପିତ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ 'ପୂର୍ବୋଦୟ' ସଂକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ମାନୁଫାକଚରିଂ ପାୱାରହାଉସ୍ ହେବା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।"
"ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଆମ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସାକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରେ ପ୍ରାୟ ୩୯,୩୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ୪୬ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବି । ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ୪୨,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ନିକଟରେ ସମୃଦ୍ଧି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ସଂକଳ୍ପ । ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ବିକଶିତ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରଗତି ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି; ଯାଜପୁରରେ ୩୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ୪୬ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ, ୪୨ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର