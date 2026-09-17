ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ
ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 17, 2026 at 7:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାମିଲ ହେବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ‘ସିଲିକନ୍ ଟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ସ: ବିଲ୍ଡିଂ ଦି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍’ ‘ରୋଡ୍ ସୋ’ରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ‘ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍’ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ରେ ସାମିଲ ହେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିବା ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ‘ରୋଡ୍ ସୋ’ରେ ଯୋଗଦେବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଆଇଟି ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ ଓ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ୟୁରୋପ, ଜାପାନ ଏବଂ ସାଉଥ କୋରିଆର ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍ଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ‘ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍’ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ ହେବ । ଏହା ସହ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯଶୋଭୂମିଠାରେ ‘ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ୧୭ ରୁ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ‘ସିଲିକନ୍ ଟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ସ: ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍’ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ‘ରୋଡ୍ ସୋ’ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ନିବେଶକ, ଗବେଷକ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡିଶା ସମେତ ଭାରତରେ ସହଯୋଗ, ନିବେଶ, ନବାଚାର ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବ । ସମାନ୍ତରଳ ଅଧିବେଶନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଶିଳ୍ପରେ ଅଗ୍ରଗତି, ସହଯୋଗ ଓ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଛଅଟି ଦେଶର ‘ରାଉଣ୍ଡଟେବଲ୍ ବୈଠକ ଏବଂ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଫୋରମ୍ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ । ‘ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ ଏକ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ ଏବଂ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍, ଉନ୍ନତ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ୫୨ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି, ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ବକ୍ତା ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ମାଲେସିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଛଅଟି କଣ୍ଟ୍ରି ପାଭିଲିଅନ୍ ସହିତ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୁଥ୍, ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଭିଲିଅନ୍, ଇନୋଭେସନ୍ ଶୋ-କେସ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍ ହ୍ୟାକାଥନ୍ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ବିକାଶ ପାଭିଲିଅନ୍ ରହିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- UAEରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ ଆଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୯ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର