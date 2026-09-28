SIRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜବାବ, Form 6କୁ ନେଇ ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ
'SIR ଏକ ନିୟମିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା' କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : September 28, 2026 at 11:44 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: SIRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ Form-6 ବିବାଦରେ ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ । ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ବା SIRକୁ ନେଇ ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି । କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ଗତକାଲି (ରବିବାର) କୋରାପୁଟରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ଏରିଏଲ ସର୍ଭେ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । SIR ଏକ ନିୟମିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା,ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ:
SIRକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ , "ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନଃ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି । ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୁକ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଦାବି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୧୩ ହଜାର ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଓ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା । ଏହାସହ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନାଁ ସାମିଲ କରିବାର ଦାବି ଆପତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ।"
ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ Form-6କୁ ବଦଳାଯାଇଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୂଳ Form-6 ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି । SIR ସମ୍ପର୍କିତ ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅୟୁକ୍ତଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟରେ ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଆଯାଇଛି। "
କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବଦନାମ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି 'ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚିକୁ', 'ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି' ଏଭଳି କଟାକ୍ଷ କରି SIRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଯଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି ।' ଏପରି କି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଶାସନକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର