ଖଡଗେଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ; ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ
ଖଡଗେଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ । ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ସମୟରେ ଭାଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଜରୁରୀ କହିଲା ବିଜେପି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 26, 2026 at 9:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଂଟିନ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଅସଫଳତାରୁ ଅସଭ୍ୟତା, କଂଗ୍ରେସର କୁତ୍ସିତ ମାନସିକତା', 'ଅସଭ୍ୟ ହତାଶ କଂଗ୍ରେସ' ଆଦି ନାରାବାଜି କରାଯାଇ ଉଭୟଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଖଡ୍ଗେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଖଡ୍ଗେ ଭାଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଭାଷା ନୁହେଁ ବରଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ହତାଶା ଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି । ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖଡ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଖଡଗେଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଖଡଗେଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବାକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଜେପି କହିଲା ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ସମୟରେ ଭାଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଗତକାଲି ବିହାରରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଭୋଟ ଚୋରୀ ଓ ଏସଆଇଆର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଯିବ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଯିବେ । ମୋଦିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା କହି ଖଡଗେ ଅପମାନ କରିଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଛି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ଆଦର୍ଶ, ବିଚାରଧାରା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ମତଭେଦ ଆଳରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ l ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭୂମିକାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ l ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ଶାସନ କରିଥିବା, ଦଳ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ l ନିରାଶା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ବାଜିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ । ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ମତ ରଖିବା ସମୟରେ ଭାଷା ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ । ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଶେଷରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ସେପଟେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ । କହିଲେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରିବର୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ । ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । "ମୋଦି ପରିବର୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ l ବିଜେପି କହୁଛି ମୋଦି ଆଉ ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ରହିବେ l ଖଡ଼ଗେଙ୍କ କହିବାର କଥା ଥିଲା, ପରିବର୍ତନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହୋଇଛି । ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତନ ହେବେ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତନ ହୋଇଛି l ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାରରେ ହୋଇଛି । ନିଜେ ସରକାରକୁ ଆସିଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଆସିଲ ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନରାଜରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା;ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର