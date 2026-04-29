‘TMC ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଛି: ମମତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଲେ ମନମୋହନ
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ମମତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ l ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 29, 2026 at 7:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭବାନୀପୁରକୁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ଗତ ରବିବାର ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
‘ଟିଏମସି ଟଙ୍କାର ପାହାଡରେ ଛିଡା ହୋଇଛି’
ମମତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୋଟ ହୁଏନି l ଟିଏମସି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଛି l ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ କପୋଳ କଳ୍ପିତ l ମମତା ପରାଜୟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି l ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିରାଶ ହତାଶ ଭିତରକୁ ଯାଏଁ ସେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣେ l ହାରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର l’
‘ମମତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ’
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମମତା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିଲେଣି, ସେ ହାରୁଛନ୍ତି l 34 ବର୍ଷ ବାମ ପନ୍ଥୀ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ବହୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ l 15 ବର୍ଷ ତୁମକୁ ଦେଲା ପରେ ବି ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଵିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ l ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମନ କରିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିବେ l ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ନେତା, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ନଦେବା ଉଚିତ୍ l ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ l ସେମାନେ ପଇସାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି l
ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ:
ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ । 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 142ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 27 ଏପ୍ରିଲରେ ଥମିଥିଲା ପ୍ରଚାର । ସବୁ ଦଳର ନେତା ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ l ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ରବିବାର ରାତିରେ ରୋଡ ଶୋ’ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଅଙ୍କ:
କୋଲକାତା, ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା, ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା, ହାଓଡ଼ା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନିପୁର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିଲାଗି ମୋଟ 1448 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 152ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା । ମେ’ ୪ରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟରେ 93.19 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର