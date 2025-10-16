ETV Bharat / politics

ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍; ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍ । ୧୦ ଉପସଭାପତି, ୪ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ୧୦ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ।

Bharatiya Janata Party Odisha unit
Bharatiya Janata Party Odisha unit (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 6:49 PM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍ । ଘୋଷଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀ ତାଲିକା । ୧୦ ଜଣ ସମ୍ପାଦକ, ୧୦ ଜଣ ଉପସଭାପତି, ୪ ଜଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଜଣେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜଣେ ଉପ-କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ତାଲିକାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ପଦ...

ନୂଆ ଟିମ୍‌ରେ ୪ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ୧୦ ଉପସଭାପତି, ୧୦ ସମ୍ପାଦକ-

ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ । ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ । ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।

ଉପସଭାପତି- ଯତୀନ ମହାନ୍ତି, ଅଶୋକ ମିଶ୍ର, କୁସୁମ ଟେଟେ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କେ. ନାରାୟଣ ରାଓ, ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି, ଭବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଗୋୟଲ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ।

ସମ୍ପାଦକ- ସରୋଜ କର, କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ, ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରୀତି ପ୍ରତିଭା ଭୋଳ, ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା, ମମତା ସିଂହ, ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ମହାପାତ୍ର ।

କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ- ଅଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ୍‍, ଯୁଗ୍ମ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ- ଦିବାକର ହରିଚନ୍ଦନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

