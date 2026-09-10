ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବଡ ଆୟୋଜନ; ମାସେ ବ୍ୟାପି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ ଜଳିବାକୁ ଅପିଲ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆୟୋଜିତ କରିବ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 10, 2026 at 9:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବଡ ଆୟୋଜନ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମାସେ ବ୍ୟାପି ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ l ଏହାସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରକ୍ତ ଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟାରେ ସବୁ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୀପ ଜଳିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ଏପରିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭପତି ମନମୋହନ ସାମଲ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭର୍ଥୀଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ l ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ l ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ l
ଏହାସହିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଛକରେ 'ନମୋ ସେବା ଗାଥା' ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ l ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ l 'ସେବା ମୋର ଯୋଗଦାନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଁଚିବେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ l ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ । ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳର 25 ବର୍ଷରେ 25 ସେବାକୁ ନେଇ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ନେତା । ସେବା ସେତୁ ଅଭିଯାନରେ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଜନ ସେବକ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଲକ୍ଷେ 25 ହଜାର ଜନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକା ବେଳେ ଗାଇବେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ l
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସଭପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବହୁ ସଂସ୍କାର, ବହୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । 25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ଉପରକୁ ନେବା, 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବାସଗୃହ, 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସାମିଲ କରାଇବା, କୋଭିଡ ସଫଳ ପରିଚାଳନା, ଦେଶର ବଜେଟ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବଜେଟ ହେବା ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳତା ।
ତଳସ୍ତରର ଲୋକର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ରହିଛି । ଆତଙ୍କବାଦରେ ରୋକ, ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳି ଅସମ୍ଭବ କାମ ମୋଦି କରିଛନ୍ତି । ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 15 ଦିନ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 1 ମାସ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି l ଓଡିଶାକୁ 2 ବର୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ମୋଦି ଆସିଲେଣି," କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ।
ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଏହି ମାସେ ବ୍ୟାପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ PM ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ୍; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର