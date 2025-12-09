ETV Bharat / politics

ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Bjp
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 9, 2025 at 2:58 PM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ, ଅଭିଲାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ୩ ଜଣ ବିଜେପି ସେଲ୍ ପ୍ରଭାରୀ, ୧ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ, ୧ ଜଣ ଆଇଟି ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ୩୭ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

Bjp
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି (ETV Bharat)

ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଘୋଷଣା-

ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା... ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି

ଐଶର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ.. ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି

ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ .... କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି

କାନ୍ଦରା ସୋରେନ..ଏସଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି

ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ...ଏସସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି

ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ ... ଓବିସି ମୋର୍ଚା ସଭାପତି

ଗୁଋନ୍ଦର ସିଂହ .... ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା

ନୂତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା-

ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା (BJYM)ର ସଭାପତି ଭାବରେ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢୀ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ । ଏସଟି ୱିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ କାନ୍ଦରା ସୋରେନ ଏବଂ ଏସସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକଙ୍କୁ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁରିନ୍ଦର ସିଂହଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ୱିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।

Bjp
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି (ETV Bharat)

ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା... ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ନୟାଗଡ । ଐଶର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ.. ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଯାଜପୁର । ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢୀ ସଭାପତି, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, କଟକ । କାନ୍ଦରା ସୋରେନ ସଭାପତି, ଏସ.ଟି. ମୋର୍ଚା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ପୂର୍ବ) । ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ ...ଏସସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି । ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ ... ଓବିସି ମୋର୍ଚା ସଭାପତି, ଘୁମୁସର (ଭଞ୍ଜନଗର) । ଗୁରୁନ୍ଦର ସିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ରାଉରକେଲା ।

Bjp
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି (ETV Bharat)

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ-

ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୩୭ ଜଣ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାଉରକେଲା, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ତାଲିକାରେ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ପୂର୍ବ), ମୟୂରଭଞ୍ଜ (ପଶ୍ଚିମ), ଘୁମୁସର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : December 9, 2025 at 3:56 PM IST

TAGGED:

BJP ANNOUNCES NEW OFFICE BEARERS
BJP BEARERS FOR VARIOUS DISTRICTS
MANMOHAN SAMAL
NEW OFFICE BEARERS ELECTED
BJP NEW OFFICE BEARERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.