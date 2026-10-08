ଜନଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ; ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଲଢ଼େଇ, ବିଜେପି ମତ ବନ୍ଦ ବିଫଳ
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଲଢ଼େଇରେ ଜନତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାହିଁକି ? ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଦାବିର ସମାଧାନ ହିଁ ହେବ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ।
Published : October 8, 2026 at 9:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ଆଉ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ! ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି । ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବିବାଦରେ MMDR ଆଇନ, ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR, ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ଏହି ଚାରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବାମଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳ । ବିରୋଧୀ ବନ୍ଦକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଲଢ଼େଇ କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବନ୍ଦ ଉପରେ ମତ ରଖି ବିଜେପି କହିଛି କଂଗ୍ରେସର ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ହୀନ । ବନ୍ଦ ନାମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ।
୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ-
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ । ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ । ସକାଳୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ନେତା ଓ କର୍ମୀ । କେଉଁଠି ପିକେଟିଂ, କେଉଁଠି ବାଇକ୍ ରାଲି, ଆଉ କେଉଁଠି ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଘଟିଛି । ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯାତାୟାତ ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ ।ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ । ରାସ୍ତା ଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ । ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଚକ ଅଖ ଜାର ହୋଇଛି । ଯାତାୟାତ ଠପ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଜନତା ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶିବିର ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ-
କଂଗ୍ରେସ ସହ ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ ସିପିଆଇ ଏମ ,ଲିବରେସନ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍, ଏନସିପି (ଶରଦ ପୱାର), ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆରଜେଡି ଏବଂ ଜେଏମଏମ ସମେତ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ-
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିବାଦର ତୀବ୍ରତା । ଲୋକସେବା ଭବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରି ଗାଡି ଅଟକାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ । ରାଜଧାନୀରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଏଜି ଛକ, କଳ୍ପନା ଛକ ଓ ବରମୁଣ୍ଡା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ । ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଘଟିଛି । ଏଜି ଛକରୁ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଲୋକସେବା ଭବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମତ-
ଏହି ବନ୍ଦ କୌଣସି ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ, ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାର, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ । ସରକାରଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବାମଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପିକେଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିଂ ଛକରୁ ରାଜମହଲ ଛକ ସବୁଠି ବାମ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାଁନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିପିଆଇଏମ ନେତା ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ । ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ବନ୍ଦ ନାମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ । ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି । ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନାହିଁ । ଏହି ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସର ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ହୀନ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି ବେହେରା । ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଲୋକେ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି । ତାଙ୍କ କାମ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିକି କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ l ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ବାବଦରେ ଓଡିଶାବାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜସ୍ବ ବଢିଛି l ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୁଝିଛନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରି ନାହାନ୍ତି ।
ଖୋରଧାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ-
ଖୋରଧା: ଚାରି ଦଫା ଦାବିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବାର ଘାଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ନେତା କର୍ମୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ସହିତ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼, ଟାଙ୍ଗୀ, ଜଟଣୀ, ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲୋକେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏମେଏମଡିଆର ଆଇନ ରଦ୍ଦ, ଜ୍ଞାନେସ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମେ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ବନ୍ଦ କେବଳ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏହି ଲଢ଼େଇ । ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ।
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ-
ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଉପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ରାଜରାସ୍ତା ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କରିଛନ୍ତି ପିକେଟିଂ । ଏମଏମଡିଆର ବିଲ ଓ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମେତ ୪ଦଫା ଦାବିରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ୧୨ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଏନ ଏଚ -୫୫ ଓ ଏନେଚ-୫୩କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଆନନ୍ଦ ନଗର ଓ ଭୁବନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ।
କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ପତାକା ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ୪ଦଫା ଦାବିରେ ନାନା ନାରବାଜି କରିଥିଲେ। ଫଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ମହକୁମାରେ ସରକାରୀ ଅଫିସ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଲା ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେପଟେ ହିନ୍ଦୋଳ, ରାସୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଭୁବନ ପରଜଙ୍ଗ, ଗଁନ୍ଦିଆ ଓ କଙ୍କଡାହାଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାନ ପରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଳାରେ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ପଡିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ: ପିପିଲିରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ, ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଓ ହାଟ ଛକରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକ-
ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ନେଇ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମର୍ଥକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପିପିଲି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏବଂ ମାଲବାହି ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ 316 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।
ଅନୁଗୋଳରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଅଖ ଚକ ପୂରା ବନ୍ଦ୍-
ଅନୁଗୋଳ: କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି । ଆନ୍ଦୋଲନକାରୀ ଓ ପୋଲିସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରି ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ବୈଠକ ଚାଲି ଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଡେଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଆଜି ବନ୍ଦ୍ ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁସାର RDC ସମ୍ବଲପୂର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକରୀମାନେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନ ଯାଇ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଖବର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦଳନକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବିରୋଧ କରି ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ।
ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୋଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଂଚି ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ବଲାଂଗୀର ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ, ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ବଲାଂଗୀର କଂଗ୍ରେସ ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ପଟଣାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁଠି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବନ୍ଦରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ବନ୍ଦ ନେଇ ବଲାଂଗୀର କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୁରଲୀଧର ନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନୀଲ ମେହେର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକା ଆମର ଲଢେଇ ନୁହେଁ । ସାରା ଦେଶ ସବୁ ଜନତାଙ୍କ ଲଢେଇ ଅଟେ ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ବନ୍ଦ ସଫଳ ମାତ୍ର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦାବି ଓ ପାଲଟା ଦାବି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଚାରିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନରେ । ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ତାହା ସମୟ କହିବ।କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଲଢ଼େଇରେ ଜନତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାହିଁକି ? ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଦାବିର ସମାଧାନ ହିଁ ହେବ ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଟହଟା, କହିଲେ ଗାଡି ଗଡୁନି, ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଛୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର