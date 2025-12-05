ଓଡିଶାକୁ ଦାଦନଯୁକ୍ତ କରିବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କହିଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲା ଶାସକ ଦଳ
ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ କି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : December 5, 2025 at 11:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭା ସରଗରମ ହୋଇଛି । ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ "2 ଲକ୍ଷ 35 ହଜାରରୁ ଉର୍ଧ୍ବ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ନଦେବା ଫଳରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି" ଶୀର୍ଷକ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
କଂଗ୍ରେସର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୁରିବାଜୁ ବସିଲାଣି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର । କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ସରକାର ରଖନ୍ତୁ । କଂଗ୍ରେସର ଏହି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହରେ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତ ହେଲା ପ୍ରତିଶୃତି କେବଳ ପ୍ରତିଶୃତି ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛି । ତାହା ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର । ଏପଟେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନର ସରକାର ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାଶ ।
କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏହା କେବଳ ଘୋଷଣା ହୋଇ ରହିଗଲା । ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, ଶାସକ ଦଳକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦାଦନଯୁକ୍ତ କରିଛି । ବିଜେଡିର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି ତାର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ବି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ବ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
"ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳର ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୃତି ଥିଲା ଓଡିଶାକୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଏକ କମିଟି କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।କେତେଥର ବୈଠକ ବସିଛି । ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ । କେତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ କରିଛ ?ଦାଦାନମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର । ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ଏ ସରକାରର କୌଣସି ରୋଡମ୍ୟାପ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ।
ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ,ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 37 ହଜାର ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଛୁ।ପାଖାପାଖି 65 ହଜାର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆମର ଯେମିତି କହିଥିଲୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାଢ଼େ ତିନି ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଏବଂ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ସେହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ନିଶ୍ଚତ ଭାବେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେବ । ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସାରିଛୁ । ଯେଉଁ ଆଉଟ ସୋରସିଂ ରୋଗକୁ ନେଇ ଗତ ସରକାର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ,ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ପିଏମୟୁ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ବହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟିର 3 ଟି ବୈଠକ ସରିଛି। ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଥଇଥାନ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ବାହାରକୁ ନଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଗତ ସରକାର ରେ ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ଓଡିଶା କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ଗୁଡିକରେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ 2023 ରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଦୂର ନକରି 23 ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ,ଭୀତିଭୂମି କେଉଁ ଯାଦୁରେ କରୁଥିଲେ ସେକଥା ଭଗବାନ ଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ।
24 ବର୍ଷ ଧରି ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନ କାଳରେ ନିଯେ କରିଥିବା ରୋଗର ଔଷଧ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ଆଜି ବିଧାୟକ ମାନେ ଆଣିଥିବା ମୂଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେ ଗୋଟିଏ କଥା 24 ବର୍ଷ ଧରି କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅବକାଶ ଥିଲା । କୋଭିଡ ସମୟରେ 10 ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁ ଉର୍ଧ୍ବ ଲୋକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ ,ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ମାପିଙ୍ଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ । ସେ ପଞ୍ଜିକରଣ ତା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି । ସେ ତାଲିକା ବୁଝିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ ।"
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାଁନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି କଣ ତାହା ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ସରକାର ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି କଣ ତାହା ଆଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
