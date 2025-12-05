ବଦଳିଛି ବିଜେଡି ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି 5-T ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ୪୬୨୦ ଟି ପ୍ରାଥମିକ, ୧୦୦୪ ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନବୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ଯିବାକୁ ୧୮ ମାସ ହେଇଗଲାଣି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 5-T ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ 5-T ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏଭଳି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ୫ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 5-T ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ କରି ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ଦଳ 5-T ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି 5-T ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ 5-T ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 5-T ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବା 5-T ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୪ ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୬୨୦ ଟି ୫ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ୨୮ ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ୨୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬,୫୬୮ ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ୫ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୩୦,୮୮.୨୦,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷାସେତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ଯମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ।"
ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିନରର ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ହେଇଛି କମିଟି । ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖର ବା NCF ସମାନ୍ତରାଳରେ ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭୌଗଳିକ, ଲଜିଷ୍ଟିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି ।"
ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ୪୬୨୦ ଟି ପ୍ରାଥମିକ, ୧୦୦୪ ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ୪୪ ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୨ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁନଃ ଖୋଲା ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ଟି ବନ୍ଦ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନଃ ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ୫୬୩୩ ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର । ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ।"
ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୪ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡିଥିବା କୁଳପତି ପଦବୀର ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ଓଡିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୪ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୩ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ଚୟନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ - ୨୦୨୪ ଧାରା ୬ (୩) ଅନୁଯାୟୀ କୁଳାଧିପତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । କୁଳାଧିପତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ ଦ୍ବାରା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଚୟନ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି । ୧୩ ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଚୟନ କମିଟି ଦ୍ବାରା ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ ଓ ତର୍ଜମା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଦରଖାସ୍ତ ତର୍ଜମା ସହିତ କିଛି ଚୟନ କମିଟି ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ୨୦୧୭, ଧାରା ୮ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କୁଳାଧିପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଚୟନ କମିଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, କୁଳପତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୁନିୟମର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କରୁଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଖାଲିଥିବା କୁଳପତି ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରି କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲିଥିବା ୭୮୬ ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ପଦବୀର ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ଵାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପିଲ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆଧାରରେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସରକାର ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ସାମୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୬୬ ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକରେ ଖାଲିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ୩୮୫ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ବା OPSCଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରୀ କରାଯାଇ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି । ସେହିପରି ଖାଲିଥିବା ୩୦୪ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ବା OPSCଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ବାଲେଶ୍ଵର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇବା ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷାକ ବିତରଣ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ନିୟମାନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ SHG/MSME ୟୁନିଟର ତାଲିକା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଓ ଏହାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷାକ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
