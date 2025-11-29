ETV Bharat / politics

ନିଜ ପ୍ରତିଶୃତି ନିଜେ ଭୁଲିଗଲେ ! ରାସନକାର୍ଡ ନେଇ ହରଡ଼ଘଣାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର

ରସନକାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ କାଟୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ । ଯୋଗାଣମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ କଟିବେ, ବାର୍ଷିକ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ବଞ୍ଚିଛି ।

RATION CARDS E KYC ISSUE
ରାସନକାର୍ଡ ନେଇ ହରଡ଼ଘଣାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 11:21 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଜ ପ୍ରତିଶୃତି ଭିତରେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ବିଜେପି ସରକାର । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ପହଂଚିବ ସେ ନେଇ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଲା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଗଲା ବୋଲି ବିରୋଧୀ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । "E-kyc ପରେ ଏବେ ସର୍ଭେ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି ସରକାର । ହିତାଧିକାରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ।" ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ଏହାସହିତ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ । ଏପଟେ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।

କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡ କଟାଯାଇନାହିଁ-

ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଓ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଯାଉଥିଲା । ଗତ ଆବେଦନ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ମୃତ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ e-kyc ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଜୁନ 2024 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଟି ନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ 99 ଲକ୍ଷ 52 ହାଜର 153 ପରିବାରଙ୍କୁ ମାସିକ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି । 96 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ e-kyc କରିଛନ୍ତି । ଜାଲ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ e-kyc କଲେ ସରକାର । ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । 6 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର 827 ଜଣଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରି ନୂଆ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡ କଟାଯାଇନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କାର୍ଡ ପିଛା 15 କେଜି ଚାଉଳ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।"

ବାର୍ଷିକ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ବଞ୍ଚିଛି-
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି । 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର । ମହିଳାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି । 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ । ମୃତ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ ଆୟକରଦାତା ମାନେ ଚାଉଳ ନେଉଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ 6 ଲକ୍ଷ 95 ହଜାର 530 ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ, 75 ହାଜର 30 ଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏବଂ 45 ହଜାର 496 ଜଣ ଆୟକରଦାତା ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇଥିଲେ । ତେଣୁ e-kyc କରି ମୋଟ 8 ଲକ୍ଷ 16 ହଜାର 456 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ବାର୍ଷିକ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ବଞ୍ଚିଛି । ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇ ହେଉଥିବା ଲୁଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।

କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ତାଲିକା ଉପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସର୍ଭେ କରାଯିବ-

ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମାସିକ ରୋଜଗାର ମାପଦଣ୍ଡକୁ 10 ହଜାରରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15 ହଜାରରୁ 20 ହାଜର ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ e-kyc କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳରୁ ଯାଇ e-kyc କରିଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁ 48 ହାଜର 464, କେରଳ 28 ହାଜର 613, କର୍ଣ୍ଣାଟକ 12 ହଜାର 69 ଜଣ e-kyc କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର-

"ବିଜେପି ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଡ କାଟି ଦେଉଥିଲେ । ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଲୋକ ଆବେଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଦଳର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ପାର୍ଟି ଆଧାରରେ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଯିଏ ବି ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ନାହିଁ । ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରାଯିବ । ବଡ଼ କୋଠା ଘର, ଦାମୀ କାର ଥିଲେ କାର୍ଡ କଟାଯିବ," ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

"ଦେଶରେ SIR ଚାଲିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡକୁ ମିନି-SIR କରାଯାଉଛି । ଯିଏ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ହେଉନି, ତା ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ପାତରଅନ୍ତର ବନ୍ଦ ହେଉ । EKYC ନାରେ କାଟୁଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ବନ୍ଦ ନ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟନକ ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ


"କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ କମୁଛି ତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି କି ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଲୋକ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡିବା କଥା ହେଲେ ଏ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟୁଛନ୍ତି । e-kyc ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟୁଛନ୍ତି ସରକାର । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ିହେବେ ତାହା ନକରି କାଟୁଛନ୍ତି । ମିଛ କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ବିଫଳତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବାକୁ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରସନ କାର୍ଡ କଟୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନିତୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରସନ କାର୍ଡ ଅଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ

କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ୯୬ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ୩.୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ହିତାଧିକାରୀ ୩.୨୬ କୋଟି ଲୋକ NFSA ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (SFSS) ହିତାଧିକାରୀ: ୪.୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ SFSS ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଓଡିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (SFSS)କୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୩,୧୪,୯୨୩ ପରିବାର ଏବଂ ୯,୯୭,୦୫୫ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

