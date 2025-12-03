ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ! ଗୃହରେ ଉଠିଲା ତାମିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ
ରାଜ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପାଇପ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ? ସରକାରଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ।
Published : December 3, 2025 at 3:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଅଧିବେଶନର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଖୋଦ ସରକାରୀ ଦଳର ସଦଦ୍ୟମାନେ । ଖାସ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଘରେ ପାଇପ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୧୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହର ଘର ଜଳ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତି ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧାରେ ପହଂଚି ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନା ହେଲା ପାଇପ ବିଛାଇଦେଇ ତାମିଲ ଠିକାଦାର ଏହି ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ପାରିନି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ ଏନେଇ ଗୃହ ଭିତରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିଥିଲା ।
ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୃହରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।ତେବେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ ୩୫୦୦୦ କୋଟିର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୧୭ଟି ତାମିଲ ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଗୃହର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।
ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁର୍ନୀତିର ହୋଇପାରେ ତଦନ୍ତ । ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ବେଳେ ସଂକେତ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ୩୫ ହଜାର କୋଟର ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୧୭ ତାମିଲ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଏନେଇ ହୋଇପାରେ ତଦନ୍ତ । ପୂର୍ବ ସରକାର 35 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ୨୦୭ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ନହେଉଣୁ କାହିଁକି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ ।
ଜବାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସରକାର ୨୫ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିଥିବା ବେଳେ ୬୬ ପ୍ରକଳ୍ପ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରେ ଠିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୭ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାମିଲନାଡୁର ବୋଲି କହି ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକା ଦେଇଥିଲେ କାମ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ । ଏହାସହ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାର ସୁଫଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ଭାଗ ଜନସାଧାରଣ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପରିବାର । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ହର ଘର ଜଳ ଯୋଜନା-
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୯ ଠାରୁ, ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ (JJM) - "ହର ଘର ଜଳ" କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ନଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ।ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଭାଗୀତାରେ ଭାରତ ସରକାର ଜଳଜୀବନ ମିଶନ (JJM) - ହରଘରଜଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ୧୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ । NRDWPର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଭଳି ମୌଳିକ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିରାପଦ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ।
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମିଳୁନାହିଁ ସୁଫଳ-
ରାଜ୍ୟର ୩୧୪ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ୫୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଧ୍ବ ଗାଁ,ହେଲେ ଏବେ ପର୍ୟ୍ଯନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଗାଁ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା । ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ୩୭% ରୁ କମ ଗାଁକୁ ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କାଗଜ କଲମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ଶୂନ । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇବା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା, ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ୩,୦୦,୬୫୮ ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ (FHTC) ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୋଟ ୮୮,୬୯,୪୮୩ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୭୬.୬୦% (୬୭,୯୪,୦୮୫ ପରିବାର) କଭରେଜ୍ ଅଛି ।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ-
ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି, ୩୧୦୭ ଏକକ ଗ୍ରାମ/ସୌରଶକ୍ତିଚାଳିତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋଟ ୧୮,୬୭୭ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ୧୬ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ୧୯୧ ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
୭୨୪ଟି ଓଭର ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ।
ରାଜ୍ୟରେ ୨୩,୬୨୧ କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଛି ।
୧୫ଟି ଇନଟେକ୍ ଏବଂ ୧୭ଟି ଜଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ କଷ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଉପଲବ୍ଧ
"ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ କରିବାକୁ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ । ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାପାଇଁ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଆସୁଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଲି । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଯାହା ବିରୋଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ସମୟ ଭିତରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ୨୦୧୭ ରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲି କାରଣ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ମାତ୍ର ୧୭ ଜଣ ବାହାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତରେ ୩୫୦୦୦ କୋଟି ଟେକି ଦିଆଗଲା । ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କାମ ନସରିବି ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋସ ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏରସମା ବାଲିକୁଦା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଚାଲି ନଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ହେବ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା ଏ ସରକାର ସମୟରେ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ । ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାଁନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ବାଲିକୁଦାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲି ସେ କହିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ମିଳିବ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ଡିସେମ୍ବର ହେଲାଣି ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ ,ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏ ସରକାର କେଉଁ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି ।"
ତେବେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ । "୩୫୦୦୦ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଛି । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୫୦ ,୫୦ ଅଂଶଧନ ରହିଛି । ୮୦ % ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଛି ,ହେଲେ କାମ ସାରିନାହିଁ । ପାଇପ କିଣି ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଠିକାଦାର ନେଇଗଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ପାନୀୟ ଜଳର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ତାମିଲନାଡୁର କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।ଯାଜପୁର ବିଧାୟିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୧୭ ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୮ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି କି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ । ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା । ଆଜି ନଳ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ବି ଦେଖୁଛୁ । ଆମ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ।
ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ ,କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮୦୦ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୦୦ ଗାଁ ରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିଛି । ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ଗାଁରେ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ।ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପାଇପ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅନ୍ୱେଷ ଯୋଜନା ଅନିଶ୍ଚିତତା; ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର