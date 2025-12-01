7 ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବଜେଟର 39% ଅର୍ଥ; ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ବଜେଟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇପାରିବାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୋହନ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025/26 ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର କୋଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 7 ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 1,14,518 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟର ମାତ୍ର 39 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ । ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇ ଶାସକ ଦଳଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ରହିଛି 44 ବିଭାଗ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025/26 ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର କୋଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଆଣି ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ସରକାର । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବଜେଟର 1,14,518 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଜେଟର ମାତ୍ର 39 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । 5ଟି ବିଭାଗ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ରହିଛି । ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସର୍ବାଧିକ 70.32 ପ୍ରତିଶତ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ସେହିପରି 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବିଭାଗ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ । ସର୍ବନିମ୍ନ 8.83 ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ।
ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ପାଇଁ 10840.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 4790.87 ଟଙ୍କା । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର 44.20 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ 740.78 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ 225.62 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 30.46 ପ୍ରତିଶତ । ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପାଇଁ 1913.28 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 884.15 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 46.21 ପ୍ରତିଶତ । ଆଇନ ବିଭାଗକୁ 1059.44 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ବରାଦ ହୋଇଛି । ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 506.71 କୋଟି । ଯାହା ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର 47.83 ପ୍ରତିଶତ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 39 ପ୍ରତିଶତ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପାଇଁ 64545.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରବଧାନ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 25175.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ 308.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ 102.41 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 33.16 ପ୍ରତିଶତ । ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ 12510.00 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5459.56 କୋଟି । 43.64 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ବିଧାନ ସଭା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 144.62 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ 36.01 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 24.90 ପ୍ରତିଶତ । ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଜେଟରେ 3537.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବିଭାଗ ସର୍ବାଧିକ 70.32 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ବିଭାଗ ବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥର 2487.81 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ 31185.47 କୋଟି ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 13366.62 କୋଟି ଟଙ୍କା । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 42.86 ପ୍ରତିଶତ ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ 6436.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି । 2196.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର 34.13 ପ୍ରତିଶତ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ 22741.21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 9607.91 କୋଟି । ଏହା ମୋଟ ଅର୍ଥର 42.25 ପ୍ରତିଶତ । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ 9984.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 3287.65 କୋଟି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 32.93 ପ୍ରତିଶତ । ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ପାଇଁ 373.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାବେଳେ 141.25 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 37.85 ପ୍ରତିଶତ ।
ବଜେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ । ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା 1319.79 କୋଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 116.51 କୋଟି ଟଙ୍କା । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା ମାତ୍ର 8.83 ପ୍ରତିଶତ । ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିଭାଗ ହେଉଛି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ । ବିଭାଗ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି 2808.22 କୋଟି ଟଙ୍କା । ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 372.80 କୋଟି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ମାତ୍ର 13.28 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ 29201.31 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 6775.80 କୋଟି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 23.20 ପ୍ରତିଶତ । ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପେନସନ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପାଇଁ 2.96 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 0.90 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 30.31 ପ୍ରତିଶତ । ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପାଇଁ 868.15 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 368.84 କୋଟି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 42.49 ପ୍ରତିଶତ ।
ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ 14901.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 4326.13 କୋଟି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 29.03 ପ୍ରତିଶତ । ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ 3794.88 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1623.19 କୋଟି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 42.77 ପ୍ରତିଶତ । ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ 2512.10 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 830.87 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 33.07 ପ୍ରତିଶତ । କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ 14950.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ 5656.71 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 37.84 ପ୍ରତିଶତ । ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ପାଇଁ 404.39 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 66.04 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହା 16.33 ପ୍ରତିଶତ । ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ବିଭାଗ ପାଇଁ 160.70 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 69.37 କୋଟି । ଏହା 43.16 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ।
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 44.27 ପ୍ରତିଶତ । ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା 244.99 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 108.46 କୋଟି । ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା 353.22 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 78.97 କୋଟି ଟଙ୍କା । ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହା 22.36 ପ୍ରତିଶତ । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ 10020.12 ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2954.66 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହା 29.49 ପ୍ରତିଶତ । ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପାଇଁ 74.71 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 28.45 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 38.08 ପ୍ରତିଶତ । ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପାଇଁ 3962.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1143.37 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହା 28.86 ପ୍ରତିଶତ । ହସ୍ତତନ୍ତ , ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପାଇଁ 306.58 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା । 201.64 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 65.77 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ 820.08 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 210.55 କୋଟି । ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ଏହା 25.67 ପ୍ରତିଶତ । ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପାଇଁ 1909.12 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1207.76 କୋଟି ।
ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର 63.26 ପ୍ରତିଶତ । ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ବଜେଟରେ 2376.96 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 1081.88 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହା 45.52 ପ୍ରତିଶତ । ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗକୁ 11.04 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 2.36 କୋଟି । ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହା 21.34 ପ୍ରତିଶତ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପାଇଁ 15222.85 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 8155.34 କୋଟି । ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର 53.57 ପ୍ରତିଶତ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ସେହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗକୁ 688.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 222.92 କୋଟି । ଅର୍ଥର ଏହା 32.36 ପ୍ରତିଶତ ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି 3655.83 କୋଟି । ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 1564.15 କୋଟି । ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହା 42.79 ପ୍ରତିଶତ । ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ 1784.54 ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 723.96 କୋଟି । ଖର୍ଚ୍ଚର ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର 40.57 ପ୍ରତିଶତ । ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗକୁ 758.86 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 133.02 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଭାଗ । ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 17.53 ପ୍ରତିଶତ । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ 9120.66 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5452.03 କୋଟି । ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର 59.78 ପ୍ରତିଶତ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ମିଳିଥିବା 13724.62 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1629.46 କୋଟି । 11.87 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ 33.16 ପ୍ରତିଶତ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ 35.42 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, "ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ । କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ବଜେଟର 39 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର 1,14,518 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ 44 ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ । ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମାତ୍ର 36 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଉଭୟକୁ ମିଶେଇଲେ ହାରାହାରି 39 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ସରକାର ଗୋଟେ ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବଢିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ପଛେଇଛି । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହୋଇ ଯଦି ସବୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାହାଲେ ରାଜସ୍ୱ କେମିତି ବଢିଲା ? କୃଷି ବିଭାଗ ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 37 ପ୍ରତିଶତ । ଅର୍ଥ ଥାଇ ସରକାର ଅଭାବୀ ସମୟରେ ସାର କିଣିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ? କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ବାକି ଥିବା ଓ ଧାନ ଉଠେଇବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି । 41 ହଜାର କୋଟିରୁ 7 ହଜାର କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି । ପଂଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଗଣ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ଭଲ ପଲିସି ଓ ବିଭାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନରହିବା ।"
କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ବଜେଟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ 7 ମାସ ବିତିଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି । ତୃଣମୂଳରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠାରେ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ ହେଉନାହିଁ । ଏହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରୁନାହିଁ ।" ଜବାବରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ମାନେ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭୁଲ । 39 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ JITF । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Just In Time Funding । ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳାଉ ଥିଲା । ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ।"
