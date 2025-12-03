ଅନ୍ୱେଷ ଯୋଜନା ଅନିଶ୍ଚିତତା; ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଷଡଯନ୍ତ୍ର !
ଅନ୍ୱେଷ ଯୋଜନାରେ ଏଯାଏଁ ଆଡମିଶନ ହୋଇନି କି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲୁନି । ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସରକାରୀ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ କହିଲେ ବିରୋଧୀ । ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି ।
Published : December 3, 2025 at 12:49 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 1:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଗତକାଲି ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗାରେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଏଥିପାଇଁ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ-ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ।
ଏପଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେବଳ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସମୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଅଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସମୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୧୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏସସି/ଏସଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳତା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ-ସହର ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଅଧିକ ସାଣିତ କରିବା ।
ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫି, ୟୁନିଫର୍ମ, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେବା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧୭ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼ମିଶନ ନହେବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭାରେ "ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିସନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ସରକାରଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର" ଶୀର୍ଷକ ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ତେବେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ ।
ଗୃହରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା "ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ" ଯେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାରଣ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ, "ରାଜ୍ୟରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ sc st ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ଵେଷା ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ ସରକାର । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ୨୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତ ମାନର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ଵେଷା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ କି ଆଡ଼ମିଶନ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ । କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି । ଯାହାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହେଲା । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି । କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ରାବଣ ହୋଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା, ରହିବା ଓ ଯାତାୟାତରେ କେବେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର । ଯାହାଦ୍ବାରା ସରକାର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।"
ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛି । ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ଵର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ଯାଏ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ ହାର ୩୩ ରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ।"
ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ କହିଥିଲେ, "ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସେତେବେଳେ କଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷ ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଆଡ଼ମିଶନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । ଯଦି ବନ୍ଦ କରିନାହାଁନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଶନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ । ତା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ୍ କାହିଁକି ବରାଦ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପ୍ରତି ପଂଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ,ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ।"
ଅନ୍ୱେଷ ଯୋଜନାରେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ...
ଏହି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ୨୨,୩୩୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।
୧୬୩ ଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ୯୮ ଛାତ୍ରାବାସ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି।
ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ ଏସଟିଏସସି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, "୧୧ ଟା ଜିଲ୍ଲାର ୧୬୩ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ । ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ୧୫୮ କୋଟି ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏଯାବତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ୧୦୫ କୋଟି ୧୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି ।"
ଏପଟେ ଗୃହ ବାହାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଳିଲାନାହିଁ ତେଣୁ ଅନ୍ୱେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଅନ୍ବେଷ ଯୋଜନାରେ ଆଡ଼ମିଶନ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି । କଂଗ୍ରେସର ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବାକୁ । ଇଂରେଜ ମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେମିତି କରିଥଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପାୟୀ । 2004 ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଥିଳ ପଡିଯାଇଥିଲା । 2015ରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଗଲା । ଡ୍ରପ ଆଉଟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।"
