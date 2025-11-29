ଶିଶୁ ବିକାଶର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି; 20000ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ
ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
Published : November 29, 2025 at 11:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିର ଶିଶୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ । ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ପୋଷଣ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିଶୁର ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ହେଲେ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୭୪ ହଜାର ୨୨୪ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ସେଥିରୁ ୫୪ ହଜାର ୭୪ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ଵ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି । ୨୦ ହଜାର ୧୫୦ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ ନାହିଁ । ୭ ହଜାର ୩୮୯ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ୧୦ ହଜାର ୪୧୬ ମିନି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡିକୁ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି । ସବୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ପାଇଁ ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ ହେବ । ୨୦ ହଜାର ୧୫୦ ଅଙ୍ଗନୱାଡିରେ ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ୪ ହଜାର ୫୭୪ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଚାଲିଛି । ୧୦ ହଜାର ୪୬୯ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହରେ ଚାଲିଛି । ୩ ହଜାର ୮୯୦ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି । ସବୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ପାଇଁ ନିଜସ୍ଵ ଗୃହ ହେବ । ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଜରିଆରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଜାଗା କିଣି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଓ ଏବେ ୧୫ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନିଜସ୍ଵ ଅର୍ଥରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବ ।
ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୦,୧୫୦ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଠରୀ ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୩୦% ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ, ୨୧,୪୮୬ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗଠନ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୩୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ୪୭,୭୩୭ କେନ୍ଦ୍ର ସୀମା ପ୍ରାଚୀର ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି-
ସରକାର ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 39.86 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି । ନାବାର୍ଡ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (RIDF) ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । 2022-23 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଯୋଜନା, ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।
ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ 10,900 ନୂତନ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5,056 କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ 12,144 କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ବିରୋଧୀ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ । ବିଗତ ସରକାରରେ ଭାଗିଦାରୀ ଆଧାରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନଆଇଜିଏସରେ ଅର୍ଥ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ । ଉପମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଲେଖା ଦେଲେ ଆମେ ଅନୁଦାନ ଦେବୁ । ବଜେଟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡୁ । କଥା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ ।
ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଡ଼ ରାଜେନ ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି।ଓଡିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ କହିବାକୁ ଲୋକେ ପଛାଉ ନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ନିଜସ୍ବ ଗୃହ ନାହିଁ ।"
ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ । ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ ହୋଇନାହିଁ ସେଗୁଡିକ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ହେବ । ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆମ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର