ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା-କୋଟିଆ ତାତି: ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆରମ୍ଭ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗମାରେ ଧୋଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ
Odisha Assembly Winter Session: ବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, କୋଟିଆକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଚାପ ଏବଂ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 18, 2026 at 1:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ । ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାତି । ଶୋକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, ପ୍ରତିବାଦରେ ସରିଛି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ । ଦିବଂଗତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ । ହେଲେ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ । ଫଳରେ ଧୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ।
ଆରମ୍ଭରୁ ହୋହଲ୍ଲା...
ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ରେ ଜୀବନହାନିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲା ବିଜେଡି । କୋଟିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରୁ ନଜର ହଟାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କହି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଶାସକ ବିଜେପି । ହୋହଲ୍ଲା, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ କଲେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗୃହ ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ବିହାରୀ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଦିବଂଗତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଞ୍ଜୟ ବା ଓ ହିମାଂଶୁ ରାୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲା ଗୃହ । ଏଥିସହ ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦଗତି ପାଇଁ ଗୃହରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମିନିଟ୍ର ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ।
ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାମାତ୍ରେ ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସଫଳତା ଭାବେ ପରିଚିତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହୋଇଛି । ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତେବେ ଏତେ ଜୀବନ କାହିଁକି ଗଲା ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେଡି ।
ସରକାରଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଲା ବିଜେଡି:
ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ । ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା କହିଥିଲେ, ତେବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏତେ ଜୀବନହାନି କାହିଁକି ହେଲା, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କ ପାଲଟା ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହେଉଛି 147 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ । 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର । ଏଥିସହ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଗୃହରେ କୋଟିଆ ତାତି:
ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ କୋଟିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉଠାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । କୋଟିଆ କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବିବାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । ଆନ୍ଧ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ରୋକିବାକୁ ହାଉସ୍ କମିଟି ଗଠନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଦଳର ସରକାର ଥିବାରୁ କୋଟିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ।
ବିଧାନସଭାରେ ନାରାବାଜି, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତୀବ୍ର ନାରାବାଜି ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ । ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏପଟେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବାରମ୍ବାର ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଥମି ନଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗୃହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରି ନଆସିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟାରୁ କୋଟିଆ ଯାଏଁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ହେବ ଗୃହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର