ETV Bharat / politics

ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା; ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ: ସୁରମା

ଚାରିଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

speaker_at_africa
ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 9:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେପଟାଉନରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସଦୀୟ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଓ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

speaker_at_africa
ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat)

ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କେପଟାଉନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସଦୀୟ ସଂଘର ୬୯ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । କେପଟାଉନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୫୬ଟି ଦେଶର ବାଚସ୍ପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

speaker_at_africa
ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat)
speaker_at_africa
ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat)

ଅଧିବେଶନରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ବିକାଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ପୃଥକ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କୃଷି, ଜଳ, ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସହର, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜଙ୍ଗଲ, ଉପକୂଳ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି । ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା ବିକାଶର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକାଠି ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା, ଉନ୍ନତ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୀତି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ।"

speaker_at_africa
ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat)


ସୁରମା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାଂଗଠନିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏକ ପରିବେଶଗତ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସହ ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ତଦାରଖ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତା ଜଳବାୟୁର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି । ଆମେ ନେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମ ସମାଜକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଜୀବିକା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସଂସଦର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"

speaker_at_africa
ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat)

ଚାରିଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବାଚସ୍ପତି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ।

speaker_at_africa
ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

CPA 69TH SESSION
DEPUTY SPEAKER BHABANI SHANKAR BHOI
CLIMATE RESILIENT
COMMONWEALTH PARLIAMENTARY MEET
SPEAKER SURAMA PADHY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.