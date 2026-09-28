ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଥମିଲାନି ଖଣି ଆଇନ ତାତି; ବିଜେଡିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ, ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ନାରାବାଜି
ବନ୍ୟାରେ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଟନା କଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 28, 2026 at 2:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ଥମିଲାନି ଖଣି ଆଇନ ତାତି । ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ପୁଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ ମୁହାଁମୁହିଁ । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପରେ MMDR ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟ୍ ଗୃହ ଚାଲିବା ପରେ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ରହିଲା । ପୁଣି ଗୃହ ବସିବା ପରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେଡି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବନ୍ୟାରେ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଟନା କରିଥିଲା । ଶେଷରେ କଂଗ୍ରେସର ହଟଗୋଳ ଜାରି ରହିବାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ପୁଣି ମୁଲତବୀ ରଖା ଯାଇଥିଲା ।
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟାରେ ପୁଣି ଗୃହ ବସିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତି ରଖୁଥିଲେ। ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଲା ।
ବିଜେଡିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ, କଂଗ୍ରେସର ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ ନାରା
ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହରୁ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ ରହି ନାରାବାଜି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବୃହତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି । ଏ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ବିଜେପି । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଡାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ଆପତ୍ତି MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ। MMDR ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଗୃହରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛୁ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, “ଆରମ୍ଭରୁ MMDR ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏ ନେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ତଳେ ନାରାବାଜି କରି ଦଳ ନିଜ ଦାବି ଉଠାଇଛି। ଖଣି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର। ଖଣି ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କ’ଣ ରହିବ, ରାଜ୍ୟ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର କ’ଣ ହେବ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ
ସେପଟେଶାସକ ଦଳର ଯୁକ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଗୃହରେ ବନ୍ୟା, ଚାଷୀ ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, “ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବନ୍ୟା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଗୋଟିଏ ପଟେ MMDR ଆଇନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ଯାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ରିଲିଫ୍ ଉପରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଖଣି ଆଇନ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପ ଓ ବନ୍ୟା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ? ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି । କାରଣ ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଗୃହ ଚଳାଇବା ନେଇ ଶାସକ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଲା ଟକ୍କର। ଶେଷରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ହେଲା ଗୃହ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ ଚାଲିବା ପରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ