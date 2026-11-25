ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ବଟି, AIରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ; ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କଲେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଅନାମଧେୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଳା କାରନାମା । ବିଧାନସଭା ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 25, 2026 at 6:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଢୁଆଳରେ ଚାଲିଛି ବଟି ଆଦାୟ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ । ସାମ୍ବାଦିକତା ନାଁରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ । ଟଙ୍କା ନଦେଲେ AI ଜରିଆରେ ଫଟୋ ବିକୃତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଦନାମ କରିବାର ଧମକ । କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି । ତେବେ ଏଭଳି ଅନାମଧେୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନାଁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କିଛି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଠିଲା ଉଦବେଗ । ଅଭିଯୋଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନାମଧେୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ନିଜକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି । ଠିକାଦାର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଫୋଟୋ ବିକୃତ ଓ ଭିଡିଓ କରି ବଟି ମାଗୁଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରିଚୟ ଦେଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଓ ବଟି ମାଗୁଛନ୍ତି । ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଧମକ ଦେବା ସହ AI ମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ବିକୃତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ବିକୃତ କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମ୍ବାଦିକତାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଗୃହରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସନାତନ ।
ନିଜେ ବିଧାନସଭାର ଏଥିକ୍ସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ବିଜୁଳି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସହ ଆରଡିସିଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେବଳ ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଡିଜିପି ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ଏଥିପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ରୁଲିଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ । କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପରିଚୟକୁ ଢାଲ କରି ଯଦି କେହି ବଟି ଆଦାୟ, ଧମକ ଓ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରେ, ତେବେ ତାହା ସାମ୍ବାଦିକତା ନୁହେଁ, ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର