ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ; ଏମିତି କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଓଡିଆ ଝିଅ । ତେବେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ।
Published : November 27, 2025 at 8:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ । 75 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତଥା ଓଡିଆ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆସି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ସେହପରି ଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ ମହାମହିମଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ପରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଭାବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇ, ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଓ ସଫଳତା ବଖାଣିଥଇଲେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରେରଣା-
"ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା । ଓଡିଶାବାସୀ ଓ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାତ୍ରାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ । ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଏହି ବିଧାନସଭା ଗୃହ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛି । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମିଲ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ପରିଚିତ କରିଥିଲା । ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମହତ୍ତ୍ଵ, ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରଶସ୍ଥ କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ।
Addressed the Members of the Odisha Legislative Assembly in the distinguished presence of the Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu Ji, marking a proud milestone in the State’s legislative history.— Dr. Hari Babu Kambhampati (@DrHariBabuK) November 27, 2025
For the first time in 75 years, the House had the privilege of… pic.twitter.com/CvHckilWES
ଓଡିଶା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ-
ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର । ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅଭିଭାଷଣ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଓଡିଶା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା, ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜଭବନ ଦେଇ ରାଇସିନାହିଲକୁ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ସାହସ, ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ବିଶ୍ୱ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଏକଲା ଚାଲୋ ନୀତି ଆପଣାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଜର ଯାତ୍ରାକୁ ଗୌରବମୟ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ୨୦୦୭ରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଝାରଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଭାରତର ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ କି ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି । ଦେଶର ତିନି ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ରଫେଲ ଓ ସୁଖୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ସିଆଚିନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହକୁ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ଯାତ୍ରା ଅନନ୍ୟ । ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ-
"ଓଡିଶାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ୭୫ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ବିଧାନସଭାରୁ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର କଠୋର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ କର୍ମଭୂମିକୁ ନଭୁଲିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ । ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଅଛି । ମଣିଷ ଯେତେବଡ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କର୍ମଭୂମିକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜର ମାଆ ମାଟିକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଫଳନ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ସମ୍ମାନନୀୟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟା,— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) November 27, 2025
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଐତିହାସିକ ତଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବୋଧନ ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି । ଦୀର୍ଘ ସାଢ଼େ ସାତ ଦଶନ୍ଧିର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବାର ଏହି… pic.twitter.com/gqooA2KWz0
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅନାମଧେୟ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ଉପରବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏକ ସାଧାରଣ ସାନ୍ତାଳି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଝଡଝଞ୍ଜା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବେବି ଜୀବନରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିବା କେବେ ହେଲେ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ । ଏହା ଜନସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ । ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହର ପ୍ରତ୍ଯେକ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଏହା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ଵୀକାର କରିବେ । ମୋ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଓଡିଶା ପରି ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, ଜନଜାତି ସଂପ୍ରଦାୟର । ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଦେଶର କନିଷ୍ଠତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇରହିବ । ଦୀର୍ଘ ୭୫ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ଅବସର ବୋଲି… pic.twitter.com/PHF70YJ0Rr— CMO Odisha (@CMO_Odisha) November 27, 2025
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ-
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଆହୁରି ଗର୍ବର କଥା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ପଚିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇ ଏ ମାଟିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଜୀବନଶୈଳୀ, ରୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଦାନ ରଖିଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକୀକରଣ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଭାରତର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା । ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୪୭ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାକୁ ଏକତ୍ରିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
It is a great honour for #Odisha and its people that the President of India, hailing from our State addressed the Odisha Legislative Assembly. We are all proud that, the daughter of this land is the President of the country. It is even more proud that she started her political… pic.twitter.com/im8FjnpDPn— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) November 27, 2025
ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ । ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ । ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନୀତି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବର ନୂତନ ଶିଖର ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ।"
