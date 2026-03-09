ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ କୁନ୍ଥୁକୁନ୍ଥୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ସମୟସୀମାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ବର୍ଗ (ଯଥା IAS, IPS ଏବଂ IFS)ର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଅଚଳ/ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ SPARROW ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ତେବେ ଓଡିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ(ସଂଶୋଧନ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୧ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସଂପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ HRMS ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୩୧ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ବିବରଣୀ ଦାଖଲକୁ ପଦୋନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି ଆଜି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ସଂପରି ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ୍ ମାଧ୍ଯମରେ HRMS, "https://hrmsodisha.gov.in ଦ୍ବାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ।
ଉକ୍ତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି । CMGI, Odisha, Bhubaneswar ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୦୨.୦୩.୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରି ନ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧,୨୫,୮୪୭ ଅଟେ ।
ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସଂପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ HRMS ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଜାନୁୟାରୀ ୩୧ ର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରୁନଥୁବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି କି ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ।
