ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟବଣା; ବିରୋଧୀ
ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆର୍ଥିକ ଗଡବଡି ରୋକାଯାଇଛି । ଦ୍ବାରା ବର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୨୧୫ କୋଟିର ରାଜସ୍ବ ଅପବ୍ୟୟ ରୋକାଯାଇଛି ।
Published : March 9, 2026 at 10:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ତଥା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (SFSS) ଅଧିନସ୍ଥ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ଯମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ନିୟମିତ ଚାଉଳ କୋଟା ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଚାଉଳର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ"ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟବଣା: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ" ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ତେବେ ବିଜେପିକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ୩୯୯ ପରିବାରର ୩୪ ଲକ୍ଷ ୭୭ହଜାର ୫୫୦ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ, ୮୬ ଲକ୍ଷ ୬୨୫ ପରିବାରର ୨ କୋଟି ୯୧ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୫୭୬ ସଦସ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସମୁଦାୟ ୯୮ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୨୪ ପରିବାରର ୩ କୋଟି ୨୫ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜାର ୧୨୬ ହିତାଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ବର୍ଭମାନ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୭୨୭ ପରିବାରର ୫ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର ୭୪୧ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଉଟୀଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ଛଡା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଖାଉଟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଖାଉଟୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମାସିକ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ, ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ଯୋଗାଇନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ୩ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରରେ ଯୋଗାଇଦିଆ ଯାଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ରିହାତି ଦେଇ ୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରରେ ବାଣ୍ଟି, ଗରିବ ଖାଉଟୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାର ପାପ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭାଗୀୟ ପୋର୍ଟାଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁବା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ । ଏପରିକି ୨୦୨୪ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ।
ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ, ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେର ଆଳ ଦେଖାଇ ଓ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖ୍, ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ପରିବାରର ୩୦ ଲକ୍ଷ ୬୯ ହଜାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଥିଲେ । ଏପରିକି, ଗରିବ ହିତାକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ, ଉଠାଣ କରିଥିବା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ୪୨ କୋଟି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଛାଇନଥିଲେ ।
ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠାରୁ, ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ୧୭ ଲକ୍ଷ ୩୮ ହଜାର ୯୪୬ ଗୋଟି ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ବରିତ କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଅଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ, ୪ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜାର ୯୧୯ ଗୋଟି ଆବେଦନ ଯାହାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୯ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର ୯୦୦, କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି, ୮ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୬୫୪ ଗୋଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବାପରେ ବଳକା ଥିବା ୩ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର ୩୭୩ ଗୋଟି ଏବଂ ସଦ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଉଥିବା ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି । କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଅଛି ।
ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଅଦ୍ୟାବଧି ୭ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୯୬୫ ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ବାଦ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ୮୪୦ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ (ସରକାରୀ ଚାକିରୀ, ଆୟକରଦାତା) ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟାବଳୀରୁ ବାଦ ଦିଆ ଯାଇଅଛି । ଖାଲି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଅଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ବର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୨୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ଅପବ୍ୟୟ ରୋକାଯାଇଛି ।
ତେବେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବ ବିବୃତିରେ କହିଥିଲେ, "ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସୁଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ସରକାର 16 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଥିବା ବେଳେ 9 ଲକ୍ଷ ନୂଆ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଆବାଜ ବେଶୀ । ସରକାରୀ ଗୋଦାମରେ କେତେ ଚାଉଳ ଅଛି । କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । 33 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ବଳକା ଚାଉଳରୁ କାହାକୁ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରପ୍ଲସ ଚାଉଳ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣିରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ ଉଠାଉ ନାହିଁ । ଗତବର୍ଷର ଚାଉଳ ଉଠା ହୋଇନି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଉଳ କେଉଁଠି ରଖିବେ ସରକାର । ଦିବାଲୋକରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ହାରକିମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଋଣ କରି କରି ହଇରାଣ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ରାଜନଗରରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ଏମାନେ କ୍ଷମାତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି ।"
ବିଜେଡି ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ବିଧାନସଭାରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଉଭୟ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ବିବୃତିରେ କହିଥିଲେ, 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ଗାଥା ବଖାଣି ବଖାଣି ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଗେରୁଆ ଓ ସବୁଜ ବାଦ ବିବାଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଋଣ କରି ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 17 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ । ଏହାକୁ ସରକାର କହିଲେ ଏହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ । 24 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ହେଲେ 9 ବର୍ଷ ଏହି ବିଭାଗ ବିଜେପି ପାଖାରେ ଥିଲା । ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କଲେ ଧର୍ମ ସହିବନି । 2013L ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ବଂଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରିଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା । ଏ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଏବେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ । e- kyc ଆଳରେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଏ । ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବା ହିଁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ । କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାକାରୀ ଯେଭଳି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଂଚିତ ନହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର