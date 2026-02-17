ଆଜିଠୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ: ଚାଷୀ, ମହିଳା, ମହାନଦୀ ବିଜେଡିର ପ୍ରସଙ୍ଗ
ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନବୀନ । ସରକରାଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଜେଡି ।
Published : February 17, 2026 at 8:28 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନବୀନ । ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ । ଗୃହରେ ସରକରାଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସଜବାଜ ବିରୋଧୀ ।ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ । ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଲାଗି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେଡି । ଚାଷୀ, ମହିଳା, ମହାନଦୀକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ନବୀନ ବ୍ରିଗେଡ ।
ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ବନୀନ:
ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ କଣ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେଣି । ଚାଷୀ ଠିକ ଭାବେ ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହିଁ । ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଓ କଟନୀ ଛଟଣି ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୈନିକ ଘଟଣା ହେଲାଣି । ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଚୋରୀ ହେଉଛି ।ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତି ଖବର ବି ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
'ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ସମାଧାନ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା । ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହା କରି ପାରିଲେନାହିଁ । ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି । ଗତ ବଜେଟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ହୋଇନାହିଁ । କିଛି ବିଭାଗରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର ମାତ୍ର 8-10% ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର